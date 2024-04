L'Acadèmia Valenciana del Tango ja és una realitat

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha aprovat la creació de l'Acadèmia Valenciana del Tango. El decret ha sigut publicat este dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) després de la sol·licitud presentada per l'exconseller de Cultura, Alejandro Font de Mora Turón, el passat 17 d'octubre de 2023.

Com s'arreplega en el decret, esta entitat civil sense ànim de lucre operarà com a "corresponent" a l'Acadèmia Nacional del Tango de l'Argentina per a, entre alguns objectius, recopilar, investigar i estudiar la documentació i la memòria relacionada amb el tango, fomentar el coneixement de totes les disciplines artístiques, científiques i tècniques que sustenten la seua creació, promoure este ball a tota la Comunitat Valenciana, afavorir la relació amb els artistes del tango dels territoris del Río de la Plata i estimular els seus contactes o aprofundir en els seus tres components -música instrumental, dansa i poesia-.

Membres

Per a pertànyer a esta acadèmia, els integrants hauran de ser coneixedors d'esta disciplina. Concretament, hi haurà entre 15 i 30 membres titulars, d'honor, corresponents i de número.

Esta iniciativa va sorgir arran de diversos apassionats del tango, entre els quals es troben la pianista uruguaiana Polly Ferman, el cantant de tango Juan Luis Enguídanos, el compositor argentí Daniel Binelli o l'exconseller de Cultura, Educació i Esport, Alejandro Font de Mora, que va presentar l'informe el mes d'octubre passat.

La presidenta de l'acadèmia i pianista Polly Ferman ha destacat la importància d'esta creació per a "conéixer i promoure la disciplina entre els amants del tango". El seu objectiu és que, en les seues paraules, "València es convertisca en un centre cultural de referència del tango", ja que assenyala que hi ha una "gran passió i interés a la Comunitat Valenciana".

Activitats

El tango ha cobrat un gran protagonisme a la Comunitat Valenciana durant els últims anys amb una gran quantitat d'activitats. Per exemple, del 5 al 7 d'abril, la Ciutat de les Arts i les Ciències celebra el València Tango Festival.

