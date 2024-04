Mazón anuncia un informe que avalarà l'ampliació de l'aeroport de València

Nou pas des del Consell en la petició d'ampliació de l'aeroport de València. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat este matí que es presentaran dos informes en les pròximes setmanes que serviran per a acreditar l'"impacte" i la "necessitat" de dur a terme, d'una banda, una expansió de les instal·lacions de Manises i, de l'altra, de construir una segona pista per a impulsar el creixement de l'aeroport d'Alacant-Elx. Els dos estudis, que han sigut encarregats a les cambres de comerç de l'autonomia, seran coneguts -ha explicat el cap del Consell- entre finals d'este mateix mes d'abril i principis de maig.

La decisió, que s'emmarca segons Mazón en la necessitat de "continuar sent ambiciosos" -a inicis d'any en Fitur ja va reclamar celeritat al Govern amb les expansions per a poder arribar als 30 milions de turistes en un any- i de reflectir "aquelles oportunitats que ja hem perdut o que podem acabar perdent", es produïx en un moment d'èxit per a l'aeròdrom provincial pel que fa a passatgers. De fet, en 2023, este va fregar els 10 milions d'usuaris, acostant-se amb això a la xifra oficial de capacitat màxima que té Manises, la de 10,5 milions de passatgers.

Turistes a l'aeroport de València, l'any passat. / JM López

Un balanç per a superar

No obstant això, tot apunta al fet que este registre límit -que marca el Document de Regulació Aeroportuària (Dora), encara que Aena assegura que, després d'una sèrie de reformes dutes a terme l'any passat, eixa xifra ha quedat obsoleta- serà un balanç que se superarà al final d'este exercici després que en els mesos de gener i febrer -els de menys trànsit de viatges- ja s'hagen registrat 161.000 viatgers més a les instal·lacions valencianes que en l'arrancada de 2023.

