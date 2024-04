El preu de l'habitatge valencià ja toca màxims des de la bambolla immobiliària

L'adquisició d'un habitatge a la Comunitat Valenciana continua complicant-se mes a mes a causa d'una alça de preus que continua sense donar un respir. És el que confirma l'últim informe de preus revelat pel portal Idealista, que situa el cost del metre quadrat al març en el territori valencià en els 1.825 euros, un valor que no s'apreciava des de finals d'un 2007 en el qual la bambolla immobiliària encara no havia esclatat i que suposa un encariment de més del 10 % respecte a fa un any.

Bona part d'eixe encariment, explicat a través del major nombre d'adquisicions per part d'estrangers en un context que fa mesos que està marcat per la pèrdua de poder adquisitiu dels valencians per la inflació i l'alça dels tipus d'interés, s'està donant especialment a les províncies d'Alacant i València. Tant és així que a la ciutat de València el preu mitjà de l'habitatge va arribar en el tercer mes de març al seu màxim històric des que Idealista en té registres. En concret, per primera vegada, el cost del metre quadrat ha arribat ja als 2.400 euros, un increment impulsat en els encariments que s'han viscut en tots els districtes del cap i casal.

Atesa esta situació, si es desitja adquirir una casa de 100 metres quadrats hui a la ciutat, suposa de mitjana un desemborsament de 240.000 euros, la qual cosa suposa pagar quasi 50.000 euros més que el cost mitjà que eixe mateix immoble tenia a València dotze mesos arrere (191.100 euros).

Habitatges en construcció a València. / Francisco Calabuig

Líder en compravendes

Esta alça de preus no està evitant, no obstant això, que les transaccions es continuen produint. En concret, en 2023, la Comunitat Valenciana va ser -segons l'anuari immobiliari del Col·legi de Registradors d'Espanya conegut hui- el territori en el qual més compravendes d'habitatge per població es va registrar.

No en va, mentres a Espanya es van comptabilitzar 12 operacions per cada mil habitants, a la Comunitat Valenciana la taxa va pujar sis punts més fins a arribar a les 18 transaccions, un valor allunyat del de Múrcia, la comunitat que seguix el territori valencià en la llista amb una taxa del 14 %.

Suscríbete para seguir leyendo