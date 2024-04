Reina europea del 'powerlifting'

Mariola Corega no es va conformar esta vegada amb el títol de la seua categoria elit en el Campionat d'Europa de Força i Resistència de powerlifting, que va tindre lloc al pavelló Pau Gasol de l'Alfàs del Pi. I és que l'esportista saguntina no sols va ser primera entre les dones de 55 a 60 anys de menys de 65 quilos, sinó que va obtindre també el rècord continental, gràcies a les nou repeticions amb 50 quilos.

Mariola durant la competició. / Levante-EMV

Com a part del club d'Alzira i en una cita amb un centenar de participants, Mariola també es va alçar amb el segon lloc en la classificació per equips, una nova osca en un palmarés que no para de créixer. I no sembla que vaja a fer-ho en breu, ja que l'esportista saguntina es prepara per a pròxims compromisos tant nacionals com internacionals que afrontarà amb la màxima il·lusió i preparació.

Pròxims compromisos

Entre estos destaca el Campionat d'Espanya Màster d'Halterofília, que tindrà lloc a Alacant la setmana que ve. Ja per a l'estiu té previst participar en el campionat de powerlifting organitzat per l'associació espanyola i també té intenció d'acudir, sempre que aconseguisca algun patrocinador que col·labore amb les despeses, al Campionat del Món Màster d'Halterofília, que tindrà lloc a Finlàndia.

"Sanes, poderoses i longeves"

Mariola Corega apunta que amb estos resultats en el treball de força vol inspirar altres dones, ja que "és vital per a sentir-se sanes, poderoses i longeves. Hem d'enamorar-nos de nosaltres i llevar llastos tòxics, perquè el que més ens danya és el sofà i l'estrés emocional".

