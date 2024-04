València diu adeu a les cabines telefòniques

La imatge no pot ser més nostàlgica. L'últim clau en el taüt de les nostres vides analògiques. L'Ajuntament de València ha retirat les cabines telefòniques que feia anys que estaven abandonades en les voreres de la ciutat. Segons expliquen fonts municipals, l'operatiu s'ha realitzat en temps rècord perquè les anacròniques cabines estaven sense ús i s'havien convertit en un niu de brutícia.

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha assegurat que Telefónica ha completat la retirada de les 180 cabines que estaven abandonades als carrers de la ciutat de València. “Els operaris han conclòs la retirada perquè era un mobiliari urbà obsolet sense ús des de fa anys”.

Per a l'alcaldessa de València, María José Catalá, ha sigut una prioritat la retirada d'esta mena de mobiliari urbà perquè estava embrutant els carrers, ja que es trobaven abandonades i en mal estat. És per això que, segons ha explicat el regidor, “s'ha treballat de manera conjunta amb Telefónica per a retirar-les com més prompte millor i així ho va traslladar María José Catalá en la reunió mantinguda amb directius de l'empresa”.

“El motiu és evitar la deixadesa que ha patit este mobiliari urbà durant anys i deixar més netes i endreçades els carrers de la ciutat”, ha explicat Carbonell. “L'anterior equip de govern no va fer res durant huit anys i nosaltres ho hem solucionat en menys d'un any”.

La retirada, en efecte, arriba diversos anys tard, perquè l'aparició de la nova Llei de telecomunicacions de l'any 2019 va anunciar que, per a 2022, definitivament, desapareixerien totes les cabines telefòniques dels carrers espanyols. La normativa articulava el declivi del telèfon enganxat a un cable, cosa que va començar en 2006 quan es van registrar més línies de telèfons mòbils que habitants a Espanya.

Des de llavors, especialment en els últims anys, les cabines havien quedat com un element quasi cinematogràfic, el decorat d'una època que mai tornarà. A València ja no es podrà eixir de Matrix.

