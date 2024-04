La Confederació Hidrogràfica del Xúquer activa l’alerta per escassetat d’aigua a la Marina Baixa

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha publicat hui l’Informe de sequera del mes de març, en el qual la situació de la conca empitjora, en entrar en situació d’alerta per escassetat conjuntural d’aigua el sistema de la Marina Baixa, que proveïx una població d’unes 200.000 persones i que inclou enclavaments urbans i turístics de primera magnitud com ara Benidorm, la Vila Joiosa, Altea, l’Alfàs del Pi i la Nucia.

L’activació en el sistema Marina Baixa de l’alerta per escassetat d’aigua és la gran novetat de l’informe de sequera de març, perquè la CHX continua mantenint la situació d’emergència per escassetat d’aigua conjuntural en els sistemes Palància-les Valls, Sénia-Maestrat i Marina Alta, així com la prealerta també per este motiu en els sistemes Millars-Plana de Castelló i Vinalopó-Alacantí.

Manca de recursos hídrics

L’escassetat, segons detalla l’informe de la CHX, “és la situació conjuntural de manca de recursos hídrics per a atendre les demandes d’aigua previstes” i en estos moments ve determinada per la falta de precipitacions. Definix quatre escenaris, que van des de la normalitat fins a la situació d’emergència que s’activa davant d’una situació d’escassetat greu.

La situació d’alerta, que es declara quan l’escassetat conjuntural d’aigua és severa, activa en la zona afectada mesures de gestió de la demanda i l’oferta d’aigua, així com de control i seguiment d’estes. Així, en el cas de l’oferta, a més de campanyes de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de reduir el consum d’aigua, també s’ordena als ajuntaments activar plans d’estalvi per a la reducció dels proveïments urbans i la limitació d’usos urbans no essencials com ara làmines d’aigua, reg de jardins, aigualejos…

Entre les mesures que cal adoptar també s’inclou la reducció d’aigua superficial subministrada per al regadiu i altres usos, la reducció de dotacions agrícoles, la limitació de determinats cultius, i també la reducció de les extraccions per al regadiu en les masses d’aigua subterrànies que es troben en mal estat. Paral·lelament, a més, la CHX intensificarà els controls per a verificar el compliment de totes les mesures d’estalvi i de restricció de subministraments.

Pantà de Maria Cristina, del sistema Millars-Plana de Castelló, quasi buit després de diversos mesos sense ploure / Toni Losas

Situació de sequera prolongada

La CHX manté també, davant de la falta de pluges, la situació de sequera prolongada en els sistemes de Millars-Plana de Castelló, Palància-les Valls i la Marina Alta. Este escenari permet activar accions com l’admissió justificada de la deterioració temporal de l’estat de les masses d’aigua per causes naturals excepcionals i mantindre un règim de cabals ecològics menys exigent.

