Estudiants de Vallada i Petrer “fabriquen” caminadors esportius amb la col·laboració d’Aspromivise

Estudiants dels instituts de Vallada i la Canal de Petrer crearan caminadors esportius per a persones amb mobilitat reduïda amb la col·laboració d’Aspromivise, entitat radicada a Xàtiva que té com a finalitat “fomentar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional a tots els nivells”. Així, des de l’associació exposen que “l’educació és un dels eixos de les nostres actuacions. D’ací ve la relació que hi ha entre l’entitat i tants col·legis, instituts i, fins i tot, universitats”.

Així, Aspromivise i l’IES de Vallada, en col·laboració també amb l’IES la Canal de Petrer, s’han unit per a dur a terme un projecte que “facilitarà la realització d’activitats a persones amb mobilitat molt reduïda”. El professorat implicat a Vallada explica que “és un projecte europeu que ajunta la il·lusió de tres amics que es coneixen perfectament i treballen en tres sectors diferents (esport, mecànica i inclusió). Volen desenvolupar un producte que puga influir positivament en la societat”.

Es tracta de la creació de diversos caminadors esportius que ajudaran al fet que els usuaris d’Aspromivise puguen participar en diferents activitats del dia a dia i també en diferents competicions esportives.

“Ja en el passat campionat d’atletisme en pista, en una de les proves adaptades —de 25 metres—, diversos esportistes van participar amb caminador. Es tracta d’atletes que mai havien tingut l’oportunitat de participar-hi. Amb material com este donarem opció a fer esport a persones que sempre han tingut dificultat per a competir” comentava Jorge Nevado, un dels monitors d’Aspromivise.

Els usuaris d’Aspromivise ja han pogut provar els caminadors / Levante-EMV

“El projecte té un vessant innovador i inclusiu, que tindrà com a resultat final un material per a persones amb diversitat funcional que els permetrà dur a terme accions de la seua vida diària i també gaudir d’activitats esportives amb més independència”, assenyalen des de l’entitat. Diversos caminadors creats per estudiants de l’IES de Vallada i l’IES la Canal de Petrer seran entregats a Aspromivise com a resultat final d’este projecte entre les tres entitats.

“Sempre hem cregut que la inversió que hem fet des de fa anys en l’àmbit educatiu tindria el seu retorn i este projecte és una prova real. Agraïm als dos instituts la seua elecció del projecte”, comentava la directora del centre ocupacional.

Suscríbete para seguir leyendo