La manifestació del 25 d’abril plantarà cara als “retrocessos democràtics” del Consell de PP i Vox

Primera gran mobilització contra les polítiques del Consell de PP i Vox. La manifestació per la diada del 25 d’abril (que se celebrarà el dissabte 27 d’abril) servirà de termòmetre de la resposta ciutadana enfront dels “atacs” i “retrocessos democràtics” que, segons els organitzadors, representen les polítiques posades en marxa per l’executiu bipartit en matèria de llengua, cultura, memòria democràtica i independència de la radiotelevisió pública valenciana.

La manifestació recorrerà el centre de València com una “mobilització de país” enfront dels “atacs” i “retrocessos democràtics” impulsats pel Consell que compartixen PP i Vox en matèria de llengua, cultura, memòria democràtica o independència de la radiotelevisió pública valenciana. Ho farà sota el lema “País Valencià: llengua, cultura i futur” i serà un primer test de mobilització popular de l’esquerra alternativa després de la victòria, el 28M, de les forces de la dreta.

Així mateix, la tradicional marxa organitzada per Acció Cultural (ACPV) comptarà, com a novetat, amb un “acte de reafirmació de país” a les 12 hores del dissabte 27 al Teatre Olympia de València, al qual assistiran representants polítics i del món de la cultura i en el qual s’homenatjarà el llegat del poeta valencià Vicent Andrés Estellés amb motiu del centenari del seu naixement i que no ha gaudit d’any oficial declarat per part de la Generalitat. No hi haurà concerts a la plaça de bous.

“Moment crític”

La presentació de la marxa podria haver entonat allò de Sabina de “Nos sobran los motivos”. La seua posada en escena ha comptat amb la presència de diversos col·lectius implicats en temes com la llengua, la memòria democràtica, l’educació o la cultura, en una manera d’evidenciar el compendi d’espais afectats per les mesures de PP i Vox en els seus deu mesos en el poder. Així, hi han estat el pare de Guillem Agulló, el jove antifeixista assassinat en 1993 per un grup de neonazis, de qui s’ha retirat el premi a les Corts; Vicent Torrent, cantant d’Al Tall, de qui s’ha canviat el nom de l’auditori a Torrent, o el fundador de la revista Camacuc, Joan Escrivà, vetada d’algunes biblioteques municipals per Vox.

A més d’accions que l’executiu autonòmic o alguns consistoris de PP i Vox ja han dut a terme com les mencionades; en el punt de mira de la presentació de la protesta han estat les cinc proposicions de llei presentades per populars i voxistes a les Corts. Tots els representants han mostrat el seu rebuig a estes normes, que, entre altres qüestions, derogaran les lleis de plurilingüisme i memòria democràtica i reformaran À Punt.

“No podem ser un país que perd la seua llengua i torna als temps de la corrupció i la censura cultural”, ha advertit la presidenta d’ACPV, Anna Oliver, en una crida a omplir els carrers “davant d’un moment crític de les retallades de drets” en el qual “sembla que l’extrema dreta té la vara de comandament” en el Consell. El pare de Guillem Agulló ha coincidit a lamentar la “intolerància” del Consell i ha denunciat l’eliminació del premi de les Corts que portava el nom del seu fill i la intenció de Vox d’eliminar el passeig dedicat a ell als Jardins de Vivers de València. “No ens deixen tranquils: sempre estan dient com era Guillem i que no el volen en places ni en premis”, ha manifestat.

Contra les “lleis de la discòrdia”

Com a president de Coordinadora de les Associacions per la Memòria Democràtica, Àngel González ha rebutjat la “llei de concòrdia” proposada per PP i Vox, que ha titlat de “llei de la discòrdia”. “No podem oblidar que el franquisme és la mateixa dictadura que va fer més esforços per esborrar la identitat del País Valencià”, ha asseverat.

Des de la Federació de Mares i Pares d’Alumnes Fampa, Esther Pérez ha lamentat la proposició de llei de llibertat educativa, que suposa “un atac frontal al valencià i un clar intent d’arraconar-lo al màxim” a les aules. Enfront d’això, ha avançat que preparen accions de mobilització en els centres educatius i ha convidat la societat a donar suport a un model lingüístic “de consens”.

Respecte a la reforma d’À Punt proposada per PP i Vox, la vicepresidenta de la Unió de Periodistes, Violeta Tena, ha mostrat la preocupació del col·lectiu professional pel risc de tornar als “vells fantasmes de Canal 9”, en pretendre assumir el “control polític” del nou consell d’administració que substituirà el Consell Rector i crear un nou llibre d’estil. “Com vam fer en l’època més negra de Canal 9, és moment de donar la cara. Volem uns mitjans de comunicació públics, de qualitat i en valencià”, ha proclamat.

