Comença la tercera fase de sanejament i millora de l'arbratge a Canals

La regidoria de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Canals ha començat la tercera fase dels treballs de sanejament i millora de l'estat de l'arbratge de diferents punts de la localitat.

En este sentit, les tasques d'adequació les estan duent a terme la brigada de parcs i jardins, juntament amb l'empresa externa especialitzada en poda en altura, Víctor Asensi Poda, en els centres escolars del municipi aprofitant el període vacacional.

Una vegada finalitzades estes, que tenen l'objectiu de previndre caigudes de branques, seguiran amb els treballs de sanejament dels arbres de tota la població, centrant-se en algunes zones més vulnerables de la localitat.

Estos treballs van començar en l'últim trimestre de l'any 2023 amb la neteja de les palmeres situades en les zones públiques. Mentres que la segona fase va consistir en els treballs de sanejament dels diferents plataners que hi ha a la localitat, com el situat a la Lloca, el de Calixte III i el de la plaça de la Pau.

Estes actuacions, que són finançades per fons propis del consistori, van tindre lloc després d'una valoració tècnica entre una empresa externa i l'àrea tècnica de la regidoria. Després d'un primer informe, van establir unes prioritats dels punts més crítics i estan sent resoltes per diferents fases.

