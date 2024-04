Morant demana als seus diputats una oposició "implacable" davant un "govern destructiu"

Primers deures de Diana Morant als representants dels socialistes a les Corts, i estos suposen endurir el to, "plantar cara" davant del "retrocés en llibertats i drets" i mostrar a Carlos Mazón com un president sense projecte i emmanillat als designis de Vox. La nova secretària general del PSPV ha demanat als 31 diputats autonòmics que facen una "oposició constructiva, ferma, contundent i implacable" i que servisca per a plantejar "polítiques de futur" que mostren als socialistes com l'"alternativa" per a 2027. Quasi res per a començar.

Unes hores després de presidir la primera executiva com a líder del PSPV, Morant, acompanyada pel vicesecretari general dels socialistes, Carlos Fernández Bielsa, i en un format d'intervenció similar al que es dona al Congrés dels Diputats, s'ha dirigit als parlamentaris socialistes de les Corts, els segons amb més representació. I sobre esta acció és sobre la qual ha basat el seu discurs. L'adjectiu més habitual que acompanya a eixa labor és el de "constructiva" i la també ministra de Ciència i Universitats no ha evitat la referència, encara que sí que l'ha especificada: "Oposició constructiva és fer front a este govern destructiu".

D'ací ve que els haja demanat als diputats que exercisquen una oposició "ferma, contundent i implacable contra els atacs als drets", contra la "persecució ideològica" i contra qualsevol tipus de "retrocés" davant dels avanços en llibertats. "La vostra labor és indispensable per a defendre els drets i les llibertats que tant ens va costar conquistar", ha assenyalat Morant, que ha tornat a posar el focus en les cinc lleis que ha definit com "de la vergonya", registrades per PP i Vox a la fi de març i amb les quals, ha assegurat, "ha començat la legislatura".

I cert és que la legislatura ha viscut un gir en només dos setmanes amb nou lideratge en l'oposició i amb un to dur contra les cinc normes. Morant ha demanat als seus "plantar cara" a unes propostes i s'ha centrat en la Llei de concòrdia. Sobre esta, ha indicat que, a més de "blanquejar el franquisme", elimina el sistema d'investigacions sobre bebés robats, el banc d'ADN, el cens de víctimes de la Guerra Civil, el franquisme i "fins i tot dels camps de concentració nazi", la prohibició expressa de mantindre qualsevol element d'exaltació del colp d'estat de 1936, així com el quadre d'infraccions que ho sanciona.

Davant això, ha defés que si esta tramitació continua avant, "ací ens té [al PSPV] per a frenar-los i també al Govern d'Espanya, perquè per damunt de tot està la defensa als valencians i les valencianes", ha expressat Morant unes hores després que Pedro Sánchez anunciara que l'executiu central recorrerà les lleis, a més del Tribunal Constitucional, al Consell d'Europa i a l'ONU.

"Ser l'alternativa"

La presentació d'estes cinc lleis ha servit a la també ministra de Ciència i Universitats per a vincular PP i Vox com "el mateix". Esta línia argumental ja la va mostrar en el seu primer discurs com a secretària general en el congrés de Benicàssim i també la va assenyalar Pedro Sánchez, i pel discurs a les Corts de Morant, sembla que s'incrementarà. "No hi ha diferència entre ells, el PP ha cedit el marc ideològic als intolerants de l'extrema dreta, Mazón ha travessat qualsevol línia roja per a mantindre el poder com siga", ha agregat.

Més enllà d'estes lleis, Morant ha criticat que el Consell no haja aplicat la Llei d'habitatge estatal per a topar els preus del lloguer, que haja tornat la "censura cultural que semblava bandejada", que s'hagen incrementat les llistes d'espera per a la dependència, que s'haja "destruït la política de reindustrialització" que ha dit que va dur a terme el Botànic o que haja "dinamitat" el pla per a acabar amb els barracons. "El Consell ha dimitit de les seues responsabilitats", ha dit Morant, motiu pel qual ha demanat als seus ser "l'alternativa" per a "tornar a tindre en 2027 un govern digne".

Suscríbete para seguir leyendo