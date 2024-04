Mumbrú deixa de ser entrenador del València Basket

Les reunions se succeïxen i el futur d'Álex Mumbrú està sobre la taula. El club ha pres ja una decisió sobre la seua possible eixida i en les pròximes hores podria ser oficial. El València Basket ha estat analitzant el tema des que finalitzara l'encontre d'anit a la Fonteta. La desfeta patida per l'equip este dijous contra l'ASVEL Villeurbanne en l'Eurolliga ha d'implicar canvis en el futur a curt termini del projecte. Acabat el partit, es va celebrar una cimera al parquet de la Fonteta entre el màxim accionista del club, Juan Roig, el director general, Enric Carbonell, i el director esportiu, Luis Arbalejo, en la qual van analitzar la complicada situació, segons apunta en les seues informacions l'agència EFE.

Fonts del club van assegurar que no hi haurà decisions dràstiques sense analitzar tot el que ha passat, encara que les reunions, tal com ha pogut confirmar SUPER, al llarg de la jornada d'este divendres s'han anat succeint i el futur del tècnic taronja sembla estar definit a l'espera del comunicat oficial, que podria arribar en les pròximes hores. El desencantament amb el joc de l'equip, els resultats i la falta de comunió amb la graderia podria desencadenar la presa d'una decisió en les pròximes hores, i més si es confirma l'eliminació definitiva de l'Eurolliga.

Amb la dura derrota patida contra un equip que no es jugava res (69-98), l'equip valencià s'ha quedat sense opcions d'entrar en el play-in de l'Eurolliga. A més, bona part de la graderia va xiular a la plantilla i una xicoteta part va demanar la marxa del tècnic Álex Mumbrú i el director esportiu Luis Arbalejo. Preguntat pel suport del club, Mumbrú va dir que fins ara ha sigut el que tot entrenador necessita i ho va agrair, però va dir no haver pensat si consideraria justa una destitució.

