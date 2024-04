Reynders afirma que el PSOE i el PP estan "molt a prop" d'un pacte sobre el CGPJ i només falta el senyal de "quan"

El comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, va afirmar este divendres que el PSOE i el PP estan "molt a prop" d'un acord sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en les negociacions de la qual està mediant, i que ara només falta el "senyal" polític per a decidir "quan fer-ho".

"Realment estem molt, molt a prop d'un acord sobre la renovació del Consell en matèria de justícia, però també sobre una sèrie de reformes necessàries en el sistema judicial espanyol. Ara és una qüestió de voluntat política saber quan volem fer-ho", va dir Reynders a un reduït grup de mitjans, entre ells EFE.

En este sentit, va manifestar que "tan prompte com arribe el senyal" polític, Brussel·les reprendrà "el camí d'una discussió a tres bandes".

Perquè eixa via es concrete, Reynders va estimar que "també és útil que els dos partits polítics parlen entre si", i va mostrar la seua esperança que "això siga el que es fa a Madrid".

El comissari va tornar a insistir que continua "completament disponible" per a continuar amb la seua mediació fins al pròxim 25 d'abril, quan comença el seu permís sense sou per a iniciar la seua campanya a la secretaria general del Consell d'Europa, que es decidirà al juny, i així li ho ha tornat a comunicar "a les dos parts en les últimes setmanes".

En qualsevol cas, va continuar, la Comissió Europea "continuarà estant disponible si les parts han d'esperar un temps".

"Òbviament, els dos partits polítics necessiten estar d'acord perquè puguem avançar", va raonar el liberal belga, que va recordar les tres reunions celebrades anteriorment en les quals ell ha mediat i la que va estar disposat a celebrar a Madrid la Setmana Santa passada, però es va frustrar.

"Vostés saben que vaig mantindre reunions a Brussel·les, també vaig mantindre reunions a Estrasburg. Vaig estar totalment disponible per a celebrar una reunió a Madrid si fora necessari. Però per a això el senyal ha de vindre dels dos partits polítics", va recalcar.

Reynders va fer estes declaracions al final de la seua participació en una roda de premsa a Brussel·les en la qual l'agència policial Europol va presentar el primer mapatge de les xarxes criminals més perilloses a la Unió Europea, en ser preguntat sobre les informacions publicades hui que asseguren que el PP vol ajornar les negociacions fins a després de les eleccions europees.

Reynders va recordar que la recomanació de la Comissió Europea des de fa dos anys en els seus informes sobre l'Estat de dret d'Espanya és que es renove "amb urgència" el CGPJ "i després començar la reforma".

Per això, va dir, "volia liderar este diàleg", i va mostrar la seua esperança en el fet que "en algun moment puguem trobar l'acord polític per a dur a terme estes dos operacions".

Eixa, va recalcar, és la posició "molt clara" de la Comissió Europea, és el que Brussel·les vol "implementar" i "el que les dos parts es comprometen a debatre amb nosaltres". "Crec que hem aconseguit enormes avanços. Ara necessitem voluntat política per a tindre èxit", va insistir.

Mentres que el PSOE insistix a acordar la renovació dels membres del CGPJ abans d'emprendre la reforma del procés de designació, el PP manté que les dos coses han de succeir en paral·lel.

"És necessari que en un moment donat hi haja voluntat política per a arribar a un acord entre les parts. I eixe és un diàleg que només pot donar-se entre els principals grups polítics espanyols. El que estem fent és ajudar, garantint que la recomanació de l'informe sobre l'estat de dret puga entrar en vigor", va incidir.

Preguntat per l'escepticisme mostrat pel president del CGPJ, Vicente Guilarte, sobre la possibilitat de trobar una solució política i apostar per altres fórmules, Reynders va respondre: "Si hi ha altres idees, sempre estic disposat a rebre-les, però primer cal aplicar la legislació espanyola".

