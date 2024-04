València finançarà 18 nous projectes per a la inclusió de persones amb discapacitat

Amb el Saló de Cristall com a escenari, i després de rebre la ministra Yolanda Díaz a la casa consistorial de València, l'alcaldessa de la capital del Túria ha inaugurat el primer acte de la capitalitat de l'economia social 2024 enaltint el cooperativisme valencià i realitzant un anunci: el govern municipal destinarà 745.000 euros per a fer costat a 18 nous projectes d'economia social de cara a millorar la inclusió de les persones amb discapacitat.

En total, València donarà suport econòmic a la capitalitat atorgada a petició del Rialto amb vora un milió i mig d'euros dedicats a impulsar diferents estratègies que es remetran al Govern central per a donar bon compte de com s'ha facilitat la inserció social.

"De fet, esta no és una aposta aïllada, perquè València és la primera ciutat d'Espanya que té una direcció general de polítiques de discapacitat a l'Ajuntament de València. Això també volem que es note", ha destacat Catalá.

Per la seua banda, la vicepresidenta del Govern i portaveu de Sumar ha aportat una dada per a posar en context el pes de l'economia amb valors en el conjunt del PIB nacional: mentres el turisme aporta un 12 %, el tercer sector suma només dos punts menys. És a dir, el cooperativisme i el conjunt de l'economia solidària pot i ha de considerar-se estratègic en tots els àmbits, també a la Comunitat Valenciana, on hi ha més de 9.000 empreses dedicades a este àmbit.

Així mateix, Yolanda Díaz ha agraït als governs autonòmics i municipals de Compromís i PSPV -especialment a Joan Ribó, a qui considera "com el seu pare"- l'esforç realitzat per a portar esta capitalitat al Mediterrani, "una mar de cultures solidàries".

Finalment, i com a colofó a un discurs en el qual ha insistit a bastir ponts amb l'alcaldessa, la política progressista ha cridat a superar els discursos "reaccionaris" i combatre la incertesa d'estos temps amb una entesa "entre diferents" que treballe per la majoria social.

