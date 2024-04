Repunten el botelló i les festes il·legals a plena llum del dia a la Creu Coberta

El regidor socialista Javier Mateo ha denunciat que la “desatenció i inactivitat” del govern de l'alcaldessa María José Catalá "està passant factura a tots els nostres barris i en els últims mesos amb especial incidència al barri de la Creu Coberta", on es produïxen, “a més del botelló recurrent, festes multitudinàries diürnes sense cap control”.

L'edil, després de reunir-se amb representants de l'Associació de Veïns de Sant Vicent-Bulevard Sud acompanyat per la regidora socialista María Pérez, ha exigit al govern municipal que atenga “els problemes dels barris d'una vegada perquè la ciutat no és només el centre”.

“La setmana passada, durant una reunió amb els veïns i les veïnes, entre altres qüestions, ens van traslladar un problema de convivència que es genera a la zona de l'antiga fàbrica de cerveses, on cada cap de setmana es generen problemes de convivència, de brutícia i de sorolls a causa de la gran concentració de persones que es reunix ací cada cap de setmana”, ha manifestat.

El barri de la Creu Coberta patix greus problemes de convivència. / R.L.V.

Esta situació, tal com van exposar els veïns i les veïnes, “ha anat creixent sense control per part de l'ajuntament i es practiquen, sense disposar de permisos ni condicions mínimes de seguretat i higiene, esdeveniments cada cap de setmana. Els veïns ens han traslladat que esta situació no sols provoca molèsties durant la pràctica, sinó que, una vegada finalitzat, tots els voltants apareixen coberts de brutícia, orines i fins i tot deposicions”, ha continuat.

El regidor ha advertit que estes festes multitudinàries se sumen als problemes de botelló que ja s'estaven donant a la zona a les nits i que seguixen sense que es produïsca una actuació decidida per part de la nova unitat policial per a frenar-ho.

“Des del Partit Socialista, com ens han traslladat des de l'Associació de Veïns, exigim que l'Ajuntament de València es pose a treballar i a solucionar els problemes dels barris en lloc de deixar-los créixer perquè no estan al centre de la ciutat. Els barris també existixen i no sols per a atraure arbres morts que queden malament a les places cèntriques”, ha finalitzat.

