Compromís pressiona Sumar i li demana tancar el pacte per a les europees esta setmana

Cinc dies, com a màxim, sis si es vol comptar el diumenge i el mateix dimarts ja en marxa. És el termini que li ha donat Compromís a Sumar per a tancar el pacte per a les eleccions europees.

“Els temps que queden per a les europees són curts”, ha alertat la portaveu de la coalició valencianista al Congrés, Àgueda Micó, que ha fixat el límit temporal en “esta setmana”. “Hauria de ser el termini màxim”, ha indicat, al mateix temps que ha reivindicat que, hi haja acord o no, Compromís estarà en les europees. “Amb ells o sense ells”, ha sentenciat.

Executiva per a debatre possibles aliances

El calendari avança i les manetes del rellotge colpegen en les negociacions que continuen en marxa entre totes dues formacions. Este dimarts hi ha prevista una executiva de Compromís que debatrà sobre les aliances per a les eleccions europees quasi en paral·lel a les converses que es reprenen després de 96 hores d’aturada després de les reunions, sense acord, de la setmana passada, en les quals va estar fins i tot la vicepresidenta mateixa del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz.

“Les negociacions estan en marxa”, ha indicat Micó des de la sala de premsa del Congrés. A més de 300 quilòmetres, el síndic de la coalició a les Corts, Joan Baldoví, ha remarcat que estes converses continuaran este dimarts i dimecres i que “esta setmana hi haurà una resposta” final. L’objectiu, expressat tant per Micó com Baldoví, és tindre una representació en el Parlament europeu, un “lloc d’eixida”, que el portaveu en el parlament autonòmic ha concretat en els números “un, dos i tres”.

Consell Nacional de Més este dissabte

El termini fixat per a esta setmana es basa, segons Micó, en el fet que la coalició encara ha de validar l’acord en els respectius òrgans interns dels tres partits que conformen Compromís (Més, Iniciativa i Verds; de fet, Més té Consell Nacional dissabte), a més de celebrar les seues pròpies primàries per a triar el seu representant. També és una manera d’afegir pressió a Sumar i deixar marge a la pròpia coalició per a, en cas que els acords no fructifiquen, poder fer una candidatura alternativa.

El pla A és amb Sumar

Perquè, de moment, el “pla A” és “anar plegats”, és a dir, amb Sumar, però ha advertit que en cas que no hi haja pacte es presentaran. “Amb ells o sense ells, hi participarem”, ha dit, sense especificar una alternativa. “Ja veuríem com tractar la gestió”, ha indicat, deixant esta per a una “decision col·legiada” de la direcció en el futur. No obstant això, ha recordat que Compromís ja va encapçalar una plataforma amb altres formacions “nacionalistes i territorials” en 2014 i 2019 (esta segona, sense representació) i que caldria “veure quines opcions hi ha”.

Oltra candidata?

El que sí que ha rebutjat és la participació de Compromís en unes hipotètiques primàries obertes amb la resta de formacions, tal com havia proposat IU per a desbloquejar la situació. “Tenim relacions bilaterals Sumar-Compromís”, ha expressat la portaveu valencianistes, que ha recordat que no formen part de Sumar i que l’objectiu és “tindre veu pròpia a Europa”.

“Els problemes i interessos valencians han d’estar representats pel valencianisme polític a Brussel·les”, ha justificat Micó, que ha cita, la lluita contra l’ampliació del port, les ajudes a la ceràmica o a la citricultura com a exemples.

Per la seua banda, Baldoví, en ser preguntat per si l’aspirant de Compromís a Europa podria ser l’exvicepresidenta i exlíder de la coalició, Mónica Oltra, després de l’arxivament provisional de la causa que va provocar la seua dimissió, ha insistit que Oltra “serà el que vulga ser i en el moment en el qual ella vulga”, i, encara que ha demanat “respectar els seus temps”, ha destacat que té “totes les portes obertes”.

Sensacions agredolces sobre l’arxivament de la causa

Sobre l’arxivament de la causa, Baldoví ha assegurat que en Compromís hi ha sensacions agredolces. “Molta satisfacció i alegria, però també molta ràbia pel temps perdut i perquè no va poder ser candidata” en les eleccions del 28M, en les quals el Botànic va ser desallotjat de la Generalitat.

Suscríbete para seguir leyendo