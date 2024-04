El PP pregunta si la trama Koldo arriba a Torrent

El Partit Popular de Torrent ha plantejat els seus dubtes sobre la relació de l’exministre torrentí José Luis Ábalos i el seu assessor, Koldo García, amb les administracions de la capital de l’Horta Sud. Encara que desitgen que “no hi haja cap assumpte fosc per a la ciutat”, sí que volen aclarir “tota la veritat sobre esta connexió, si és que n’hi ha”, sostenen en un comunicat.

Els populars, en concret, dubten de la visita a Torrent que Ábalos va fer el 19 de febrer de 2021, amb motiu oficial de la firma d’un protocol d’agenda urbana del Ministeri del qual llavors era titular. Este conveni, tres anys després, “no ha suposat cap benefici ni repercussió per a l’Ajuntament de Torrent, a més d’estar extint des de l’any passat en haver passat el temps estipulat en este i sense que se n’haja acordat cap pròrroga”, expliquen els populars.

Un conveni sense compromís

Segons afirmen fonts del PP de Torrent, este conveni, que “no suposava compromisos jurídics concrets i exigibles, mai s’ha posat en marxa, ni s’ha constituït la comissió de seguiment, ni s’ha elaborat el pla d’acció de l’agenda urbana per part del consistori, elements que el mateix document arreplega”. Un pla d’acció que, segons afirmava este protocol, seria un projecte pioner i pilot per a la resta de ciutats.

En paraules del secretari general del PP a Torrent, Jose Gozalvo, “esperem que les connexions de l’entramat Ábalos-Koldo no esguite ni danye la nostra ciutat, atesa l’estreta relació de José Luis Ábalos amb el PSOE de Torrent, però que no hi haja dubtes que farem tot el que siga a la nostra mà per a salvaguardar i defendre el bon nom de Torrent, si hi ha qualsevol mínima sospita”.

