L'aler Luka Bozic, en la llista de futuribles del València Basket

El franc-guineà Alpha Kaba va ser l'últim reforç del València Basket en una temporada en què el club taronja s'ha mogut més que mai en el mercat de fitxatges, però al marge d'haver anat reforçant la plantilla d'esta temporada, des de la direcció esportiva del club s'ha anat avançant treball per al pròxim curs, amb diversos jugadors en el punt de mira.

Al ferm interés pel pivot del Gran Canària Ethan Happ, del qual ja va informar SUPER el passat 20 de febrer, se li suma també el nom de Luka Bozic en la llista de futuribles del València Basket, un aler de 27 anys i 2,01 que està despuntant en la Lliga Adriàtica amb el KK Zadar, sent ferm candidat a repetir l'MVP de la passada temporada.

Tal com va avançar el passat 23 de març Chema de Lucas, es tracta d'un jugador que entra dins del perfil que busca el València Basket per a la pròxima temporada, comunitari, amb un gran físic i que ha millorat també en anotació, amb uns números que parlen per si sols en la Lliga Adriàtica, en la qual arriba a una mitjana de 21 punts, 8 rebots i 29 de valoració.

A més, es tracta d'un jugador que encaixaria en la planificació del club taronja tant si l'any que ve juga l'Eurolliga com si torna a l'Eurocup, una opció cada vegada més pròxima si es confirma que l'Alba Berlín té garantit un any més estar en la màxima competició europea, la qual cosa complicaria una nova invitació per al València Basket Club.

Un altre dels jugadors als quals el València BC havia tirat l'ull era l'aler lituà Deividas Sirvydis, que apunta al Zalgiris Kaunas.

