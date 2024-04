Benetússer comença la XXII edició d’“Anem al teatre”

El mes d’abril a Benetússer és sinònim de cultura per a tots els públics i exemple d’això és la posada en marxa del programa “Anem al teatre”, una iniciativa que naix de la col·laboració de l’Ajuntament amb la Diputació de València i l’Institut Valencià de Cultura i que enguany celebra la 22a edició en el municipi.

La proposta cultural té com a objectiu la formació de nous públics “que viuen per primera vegada l’experiència d’asseure’s en un pati de butaques per a cultivar la seua atenció i establir una complicitat amb els actors i actrius, així com fomentar la imaginació a diversos nivells”, assenyala la regidora de Cultura, Engracia Arias.

Una de les obres de Benetússer / A. B.

El primer dels espectacles amb els quals s’ha inaugurat el projecte cultural este matí ha sigut Mai plou al gust de tots, de Xarop Teatre, una aventura que parla sobre com les accions quotidianes poden produir grans canvis i a la qual ha assistit l’alumnat de 4t i 5é de Primària dels centres educatius de la població. La setmana que ve serà el torn de les escoles infantils amb Tata, de Mira Rosana, i, l’última setmana d’abril, l’alumnat de Secundària assistirà a Vicent de L’últim toc Teatre, un espectacle dedicat a la visibilització dels trastorns de la salut mental mitjançant l’exploració de la figura de Vincent Van Gogh.

