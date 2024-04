Bernabé, sobre el juí a Zaplana: “Recorda els pitjors moments d’una C. Valenciana fosca, on la corrupció campava a plaer”

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha assenyalat, este dijous, que el juí a l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana que se celebra estos dies a València li evoca una imatge de la Comunitat Valenciana que vol “oblidar com més prompte millor”. En concret, la socialista ha indicat que veure l’exmandatari popular assegut en la banqueta per corrupció (Fiscalia li reclama 19 anys de presó per cinc delictes) li porta “els pitjors records” sobre l’autonomia, i ha demanat que “no es tornen a repetir” estos casos.

“És la imatge de la Comunitat Valenciana que volem oblidar com més prompte millor. Una imatge que ens porta els pitjors records, els records d’una C. Valenciana fosca i on la corrupció campava a plaer. I on el Govern del PP de llavors va expandir eixa corrupció com una norma, amb el seu president de llavors, Eduardo Zaplana, al capdavant”, ha defés.

La màxima representant del Govern central a l’autonomia ha dit que se sent “avergonyida” per eixa imatge que es trasllada de la C. Valenciana estos dies de juí i la que es projecte “durant molts anys” amb els populars en la Generalitat, i ha demanat que no es “repetisca” la història.

A diferència de l’estratègia del PSPV a les Corts, on els socialistes tracten de lligar el juí a Zaplana amb les polítiques que comença a desplegar el Consell i, en concret, amb la figura de Carlos Mazón, Bernabé ha omés qualsevol referència a l’actual president.

