La cadena de supermercats Masymas factura 402,6 milions en 2023, un 12,5 % més

La cadena valenciana de supermercats Masymas seguix els passos del sector i aconseguix un creixement del negoci en 2023. La mercantil Juan Fornés Fornés, S.A. va facturar, l’any passat, 402,6 milions d’euros (vendes amb IVA), xifra de negoci que suposa un increment del 12,5 % en comparació amb els resultats de 2022, i en volum ha crescut un 2,8 %.

La cadena va tancar 2023 amb 115 supermercats a tota la Comunitat Valenciana i Múrcia, incloent-hi 34 establiments sota l’ensenya Masymas basic (botigues més menudes). En conjunt, la mercantil dona treball a 2.750 treballadors.

L’any passat, la cadena va invertir 13 milions d’euros que va destinar a les obertures de dos botigues noves, a Teulada-Moraira i Peníscola i a la reforma de dos més. La cadena també continua ampliant la secció de ‘Cuina’, on, diàriament, s’elaboren plats casolans per a emportar basats en la dieta mediterrània. Actualment, hi ha 22 botigues que compten amb este servici. També s’ha millorat la secció de perfumeria en botigues grans, procurant un major nombre de referències i una millora de l’experiència de compra.

Magatzem central

En matèria de sostenibilitat, cal destacar que s’ha renovat la certificació del magatzem central a residu zero (el 95 % dels residus generats es reutilitzen), així com l’esforç, realitzat a través d’App Too Good to Go, contra el desaprofitament alimentari, que ha salvat 93.000 menjars i ha reduït 188 tones de CO₂ emeses.

Façana d’una de les botigues de Masymas, en una imatge recent / Levante-EMV

A més, en 2023, s’han comptabilitzat 223.000 cases que gaudixen dels avantatges de la targeta client de Masymas. Clients que han estalviat gràcies a esta targeta o la seua app més de 3,4 milions d’euros.

José Juan Fornés, director general de la companyia, ha volgut posar l’accent sobre l’esforç realitzat en 2023 per abaixar els preus de centenars de productes. No en va, l’informe de l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) publicat al setembre mostrava Masymas com el supermercat que menys increment de preus havia aplicat des de la pujada de la inflació.

Nous establiments

Entre les previsions per a enguany, Masymas continuarà escometent noves obertures i també remodelant supermercats. I ho farà amb una inversió prevista de 15 milions d’euros, dirigits, entre d’altres, a la inauguració de dos establiments nous, un a Alacant ciutat i un altre al Grau de Castelló, i a les reformes de la xarxa comercial de botigues.

D’altra banda, la cadena continuarà avançant en la seua aposta per la botiga ecoeficient. En 2024, de fet, Masymas instal·larà plaques fotovoltaiques en deu botigues més, arribant així als 41 supermercats amb autoconsum.

