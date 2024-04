El Consell suspén les cremes agrícoles fins al 15 d'octubre per la situació de la forest i les altes temperatures

La Generalitat Valenciana prohibix les cremes agrícoles fins al pròxim 15 d'octubre. La Direcció General de Prevenció d'Incendis, dependent de la Conselleria de Justícia i Interior, ha firmat hui la resolució que vetarà este tipus de cremes després d'acordar-ho amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. La resolució entrarà en vigor una vegada es publique demà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La decisió es produïx un dia després de l'inici del foc forestal de Tàrbena, que ha consumit un total de 580 hectàrees, a la comarca de la Marina; un incendi que, encara que a falta de confirmació, podria haver-se iniciat amb una crema de restes agrícoles que s'hauria descontrolat, quan no estaven prohibides este tipus de pràctiques. No obstant això, el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, Javier Montero, no ha volgut relacionar esta decisió amb l'origen de l'incendi, sinó amb la situació de risc "extrem" d'incendis forestals decretat per Emergències a conseqüència de les altes temperatures, inusuals per a esta època de l'any.

Javier Montero, secretari autonòmic de Seguretat i Emergències / GVA

Prohibit per Setmana Santa i Pasqua

Bé és cert que, fins fa menys d'una setmana, la prohibició de les cremes agrícoles estava vigent. Es va aplicar durant el període de Setmana Santa i Pasqua, entre el 28 de març i el 8 d'abril, els dos inclosos. En el seu moment, des de la conselleria que dirigix el conseller d'Agricultura José Luis Aguirre (Vox), es va assenyalar que hi hauria una comunicació permanent amb Emergències per a evitar en la mesura del possible més prohibicions.

Amb poc menys d'un centenar d'incendis forestals a hores d'ara de 2023, el Botànic va prohibir les cremes agrícoles a menys de 500 metres de zones boscoses a partir del 30 de març de 2023 per les elevades temperatures i l'alt risc en la muntanya. Com ara. L'onada de calor d'aquelles setmanes va obligar a extremar les precaucions, anticipant una orde que solia entrar en vigor a partir de l'1 de juny fins al 16 d'octubre.

Cert és que a la fi d'abril, la llavors Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Isaura Navarro va tornar a permetre l'ús del foc encara que la restricció es va mantindre en els punts situats a menys de 100 metres de terrenys forestals fins al 31 de maig.

