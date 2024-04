La crisi climàtica amenaça directament la salut del 70 % de treballadors

Uns 860.000 treballadors moren cada any arreu del món a causa de malalties derivades d'una excessiva pol·lució. Altres 300.000 moren per malalties provocades per un excessiu ús de pesticides, necessaris en determinades ubicacions per a permetre el cultiu de plantes que seria impossible cultivar sense estos. O quasi 19.000 treballadors més moren cada any arreu del món per un colp de calor o una malaltia provocada per les altes temperatures.

Tots estos són riscos als quals actualment ja estan exposats milions de treballadors de tot el globus i que la crisi climàtica està accentuant. Cada vegada seran més perillosos i amenaçaran un nombre major de persones, segons alerta un informe publicat este dilluns per l'Organització Internacional del Treball (OIT). "El temps per a actuar és ara", urgixen des d'esta.

En l'actualitat, el 70 % dels treballadors del món estan exposats a un risc que està sent i serà accentuat per la crisi climàtica. El percentatge és "sorprenent", segons apunten des de l'organització, i creix a un ritme vertiginós. Si es calcula com a percentatge de la població activa mundial, la proporció ha augmentat del 65,5 % al 70,9 % des de 2020.

"Els col·lectius vulnerables, per exemple, molts treballadors migrants empleats en la construcció i l'agricultura", especialment aquells immersos en l'"economia informal", estan en "particular risc", segons apunten des de l'entitat internacional. Delimitant el focus a Catalunya, això passaria pels temporers que cada campanya cullen la fruita que després ompli els mercats i les botigues o els obrers que alcen les infraestructures clau de què després gaudix tota la ciutadania, com ara estadis, metros o carreteres.

