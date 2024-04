El CSIF alerta que la falta d’aparcament llastra l’atenció mèdica de l’Hospital de la Ribera

El sindicat CSIF ha iniciat una recollida de firmes entre treballadors i usuaris de l’Hospital de la Ribera per a exigir “mesures immediates amb la finalitat de resoldre la problemàtica existent per a poder estacionar-hi”. El sindicat, de fet, alerta que esta circumstància ja llastra l’atenció mèdica.

L’aparcament, igual que el centre sanitari, patix des de fa anys les mancances d’haver nascut massa xicotet per al volum de població a la qual atén. Sobre esta qüestió, la central sindical recorda que l’aparcament actual “resulta insuficient i que famílies amb pacients es veuen obligades a deixar el seu vehicle a centenars de metres, en el polígon industrial”.

Accés d’emergències

La petició que ha elaborat el sindicat recalca que aparcar “no és una qüestió de comoditat, sinó d’equitat i accessibilitat”. “Molts dels nostres treballadors i pacients depenen del transport personal, a causa de la falta d’opcions públiques adequades”, han afegit els representants del CSIF, que han prosseguit: “L’escassetat de places d’aparcament no només genera estrés i frustració, sinó que pot ocasionar retards en l’atenció mèdica, augmentar el trànsit i, d’esta manera, dificultar l’accés als servicis d’emergència”.

El sindicat ha denunciat, igualment, que l’aparcament no ha crescut al mateix ritme que sí que ho ha fet la plantilla o el volum d’usuaris, cada vegada major en una comarca més envellida, amb una població superior i grans pols d’atracció turística. “En l’actualitat no arriba a 500 places, una dada que contrasta, per exemple, amb els 1.800 treballadors de plantilla o amb els milers d’usuaris que cada dia necessiten acudir a l’hospital”, ha precisat. “La solució al problema no pot dilatar-se més en el temps”, ha conclòs.

