L’optimisme es dispara en les empreses valencianes

La confiança en la bona marxa de l’economia es dispara entre els empresaris valencians. Així ho posa de manifest l’Institut Valencià d’Estadística, que assenyala que l’índex que mesura les expectatives dels patrons de l’autonomia augmenta de cara a este segon trimestre de 2024 un 2,8 % en relació amb el període immediatament anterior. No es produïa una alça d’idèntica magnitud des del tercer trimestre de 2023. No obstant això, la dada més significativa es produïx en les opinions que expressen els empresaris respecte a l’etapa compresa entre abril i juny de 2024.

Un 26,4 % s’hi mostra optimista. Es tracta de huit punts més que en el primer trimestre. Feia dos anys que l’empresariat autòcton no expressava tanta confiança. Els pessimistes, per la seua banda, baixen la seua participació al 16,21 %, també la dada més curta dels últims exercicis i quasi quatre punts per davall del primer trimestre d’enguany. Així les coses, el saldo, és a dir, la diferència entre optimistes i pessimistes, se situa en el 10,3. Cal consignar ací que en els trimestres anteriors el resultat era negatiu, atés que hi havia més dels segons que dels primers.

Expectatives

Les bones expectatives corroboren les sensacions corresponents al ja passat primer trimestre d’enguany. En eixe període, el saldo entre optimistes i pessimistes se situa en el 5,9, amb un 24,7 % dels empresaris que conclou que al seu negoci li va anar bé en este període, enfront del 18,8 % amb una opinió desfavorable.

El turisme està impulsant l’economia / Eduardo Ripoll

En l’anàlisi sectorial, la indústria se situa com l’activitat amb més confiança dels seus empresaris en este ja iniciat segon trimestre. L’índex mostra una alça del 7,8 % en el sector secundari, seguit, amb un 5 %, pel transport i l’hostaleria. La resta dels servicis baixa a la tercera posició, amb un 2,4 %, i el comerç tanca esta part amb un 1,9 %. Només la construcció s’hi mostra clarament pessimista, amb un descens del 3,8 % en les seues expectatives.

Empreses

D’altra banda, com és habitual trimestre rere trimestre, les empreses de més grandària són les que expressen un major optimisme pel futur econòmic dels seus negocis. El percentatge de millora respecte del període immediatament anterior és del 6,1 % en les mercantils amb més de mil treballadors. També per damunt del 2,8 % de l’índex general, amb un 4,1 %, apareixen les firmes amb entre 200 i 999 assalariats. Les més xicotetes, és a dir, les que tenen menys de deu empleats, ocupen la tercera posició, amb un 2,7%. Els seguixen les que estan entre els 10 i els 49 treballadors, amb un 2,1 %, mentres que l’última plaça correspon a les que estan entre els 50 i els 199 assalariats, amb un 1,5 %.

Finalment, la província amb unes millors perspectives per a este trimestre és Alacant, la que té un major component turístic, amb un 4,4 % d’increment, mentres que València baixa al 2,2 % i Castelló, a l’1,2 %.

