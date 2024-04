Comença el camí cap al triplet

El València Basket inicia hui a Sant Sebastià el camí cap al triplet. Després de conquistar esta temporada, primer, la Supercopa, i, més tard, la Copa de la Reina, la Lliga és ara l’objectiu. Les de Rubén Burgos aspiren a revalidar el títol de campiones que van aconseguir la temporada passada i el primer pas per a fer-ho és superar l’IDK Euskotren en quarts de final, en una eliminatòria que es disputa a dos partits i en la qual el València tindrà el factor pista a favor. Hui se celebra el primer partit en la pista de l’equip basc, i diumenge, a la Fonteta, se celebrarà el segon partit.

El València Basket arriba als play-offs després de finalitzar segones en la lliga regular, només superades pel Perfumerías Avenida. A més de lluitar per conquistar el seu segon títol de Lliga, les taronja s’hi juguen molt, ja que necessiten o, bé, guanyar la Lliga o arribar a la final (sempre que l’altre finalista siga Perfumerías Avenida) per a aconseguir un altre dels seus grans objectius de la temporada: la classificació per a l’Eurolliga. Perfumerías ja té la plaça assegurada, per la qual cosa una final contra les de Salamanca atorgaria la plaça un any més en la màxima competició continental. Però el primer pas és superar l’IDK Euskotren en quarts de final, un equip que arriba als play-offs després de finalitzar sèptim en la lliga regular i que, per quinta vegada en la seua història, disputa els quarts de final, però que mai ha arribat a les semifinals.

El València Basket i l’IDK Euskotren tornen a trobar-se en quarts de final igual que va succeir en la passada Copa de la Reina celebrada a Huelva, on les taronja es proclamaven campiones. En aquell encreuament coper, el València Basket superava l’IDK per 63-55.

Favorit en l’eliminatòria

El València Basket partix com a clar favorit davant l’IDK, un dels pocs equips de l’LF Endesa contra el qual les taronja continuen invictes, amb un 13-0. Onze d’estes victòries han sigut en LF Endesa i dos en Copa de la Reina. Encara així, les taronja no se’n refien, ja que, a Sant Sebastià, els marcadors han sigut generalment ajustats. La majoria dels triomfs han sigut difícils de traure amb diferències de +3, +1 i +6. La victòria de la 21-22 va ser la més àmplia, amb un +20. Esta temporada, al Gasca, l’equip taronja es va emportar el triomf per 7 punts.

Esta temporada, el València Basket s’ha imposat en els dos partits de lliga regular i en la Copa de la Reina, amb un balanç, per tant, de 3-0.

Tant València Basket com IDK afronten els play-offs amb baixes sensibles en el joc interior. L’equip basc ha perdut, en els últims dies, la seua principal figura, Dulcy Fankam, que abandonava l’equip per a incorporar-se a les Seattle Storm de la WNBA. Per la seua banda, Rubén Burgos no podrà comptar amb Raquel Carrera, que, precisament, es lesionava en els quarts de Copa contra l’IDK. A més, Marie Gülich continua arrossegant molèsties físiques. Per a suplir l’absència de Carrera, el València Basket fitxava recentment Paula Ginzo, que ja va debutar el cap de setmana passat amb l’equip taronja.

Suscríbete para seguir leyendo