La Fiscalia demana a l’Audiència de Madrid que arxive la investigació sobre Begoña Gómez

La Fiscalia Provincial de Madrid ha recorregut, en apel·lació directa, contra la decisió del titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, d’investigar les activitats professionals de Begoña Gómez, la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, a partir d’una denúncia de Manos Limpias, basada en retalls de premsa, un dels quals amb una notícia desmentida pel propi mitjà que la publicava.

El fiscal ha sol·licitat directament a l’Audiència Provincial de Madrid la revocació de la interlocutòria contra la qual es recorre i l’arxivament de la causa, que roman en secret i que va ser oberta sense preguntar l’opinió de l’acusació pública, per a evitar que el jutge Peinado puga tornar-se a pronunciar sobre les diligències obertes. El jutge va optar per no comunicar al ministeri públic esta decisió, adoptada el passat 16 d’abril, ni la citació als directors de dos dels mitjans que van publicar informacions sobre esta qüestió, fins a les 14.30 hores d’este mateix dijous, tot i que des del matí ja es coneixia la seua decisió.

El passat 9 d’abril, Manos Limpias va registrar en els jutjats de Madrid una denúncia contra Begoña Gómez per un presumpte delicte de tràfic d’influències. En el document, que ha admés a tràmit el titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el president del sindicat de funcionaris, Miguel Bernad, assegura que es va valdre “del seu estatus personal”, per a recomanar o avalar per cartes de recomanació, “amb la seua firma, empresaris que es presentaven a licitacions públiques”.

Miguel Bernad

En la denúncia, el president del sindicat de funcionaris, Miguel Bernad, al·ludix a l’empresari Carlos Barrabés, a qui se li atribuïx haver presentat Begoña Gómez a l’amo d’Air Europa, Javier Hidalgo. Este empresari aragonés està vinculat al màster que la dona de Sánchez va dirigir a la Universitat Complutense. Manos Limpias, sobre la base d’articles periodístics publicats, considera que Barrabés seria un dels “beneficiats per eixes recomanacions o avals” de Gómez, ja que les administracions públiques li haurien adjudicat licitacions per valor de 10 milions d’euros.

Finalment, en la denúncia del sindicat de funcionaris s’al·ludix de manera vetlada a una presumpta intervenció de Begoña Gómez en el rescat d’Air Europa amb diners públics. Així, explica que el comissionista del cas Koldo Víctor de Aldama seria “el contacte” entre Begoña Gómez i Globalia.

