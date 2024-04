La C. Valenciana perd quasi 35.000 ocupacions en el primer trimestre

Malgrat la bona marxa general de l'economia i de la positiva evolució del turisme, el primer trimestre de 2024 ha sigut certament roín per a la Comunitat Valenciana en termes d'ocupació: el nombre d'ocupats va baixar en quasi 35.000 persones i el d'aturats va augmentar en 10.500, segons les dades de l'Enquesta de població activa (EPA) donades a conéixer hui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La xifra d'ocupats en l'autonomia es va situar en 2,297 milions de persones després del descens de l'1,5 %, encara que en relació amb el primer trimestre de 2023 es comptabilitza un augment de 53.200 ciutadans que estan treballant. La dada de la Comunitat Valenciana és la pitjor de totes les regions si no es pren en consideració el País Basc, on els ocupats baixen en 39.200. En el conjunt d'Espanya, la disminució és de 139.700.

Actius

D'una població de 16 anys i més de 4,5 milions a la Comunitat Valenciana, el nombre d'actius arriba als 2,65 milions en el primer trimestre de l'any, un 0,91 % menys que el trimestre anterior i un 42,4 % més que fa un any. Per sexes, els ocupats homes (1,24 milions) superen les dones (1 milió), mentres que les dones parades (189.800) són més que els desocupats hòmens (167.100), amb la qual cosa la taxa d'activitat entre els hòmens és del 63,93 % i la taxa d'atur, de l'11,85 %, i entre les dones, la taxa d'activitat se situa en el 53,81 % i la d'atur, en el 15,25 %. Per províncies, la taxa d'atur a València ascendix a l'11,93 %; a Alacant, al 13,28 %, i a Castelló, al 13,97 %.

Quant a l'atur, el nombre d'aturats a la Comunitat Valenciana es va situar al tancament del passat mes de març en els 356.900. L'augment en este període va ser de 10.500, un 3,03 %, quasi idèntica xifra al descens experimentat en l'últim any, que va ser de 10.900. En este cas, el comportament de l'autonomia en xifres absolutes no és tan negatiu com en l'ocupació, atés que sis territoris comptabilitzen dades més inflades en augment de la desocupació.

