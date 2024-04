Gómez defén la jornada de 35 hores en Sanitat sense especificar terminis

"Ferm defensor" de la jornada de 35 hores en Sanitat, però sense especificar terminis. Així s'ha expressat el conseller Marciano Gómez sobre la implantació d'esta jornada laboral entre el personal sanitari després del compromís ahir del president Carlos Mazón de negociar-la per a tot el personal funcionari de la Generalitat Valenciana, en la mesa general. Ara s'haurà d'abordar en la sectorial -cosa que ja s'estava fent-, en què Gómez defendrà una "jornada de 35 hores real", és a dir, de 8 a 15 hores i de dilluns a divendres. De fet, la valenciana és una de les tres autonomies que no ha iniciat encara el procés, juntament amb Madrid i Catalunya.

La idea inicial era tindre-la implantada el gener de 2025. Eixa va ser la data marcada pel Botànic amb els sindicats en l'acord aconseguit el març de 2023. L'actual Consell va anul·lar-lo després que l'advocacia de la Generalitat el considerara "nul" i es va comprometre a negociar de nou els termes, però mantenint la mateixa data de gener de 2025. No obstant això, hui, Gómez no ha volgut especificar cap data concreta i ha assegurat que "seguirem el compàs de la resta de la funció pública", encara que ha explicat que la Conselleria té "una relació molt fluida amb les forces socials", encara que "a vegades s'arriba a acords i d'altres, no".

No obstant això, Gómez ha assegurat que continuen negociant perquè és una mesura necessària per a "la conciliació de la vida familiar i laboral".

La posició dels sindicats

Després del compromís de Mazón, els sindicats consideren que "es consolida el compromís de totes les conselleries" per aconseguir l'acord, encara que Rosa Atienzar, de CCOO, creu que si s'ha d'implantar el gener del 2025, "el conseller ja fa tard". "O agilita la negociació i es tramita per la via d'urgència, o no estarà". Per la seua banda, des d'UGT, tenen l'esperança que l'acord general és una "manera de comprometre el conseller a negociar i implantar" la jornada de 35 hores.

El principal desacord entre la Conselleria i els representants socials no està en el què, ja que tots estan d'acord que ha d'implantar-se, sinó en el com. En este sentit, els sindicats han acusat en reiterades ocasions a Gómez de lligar la implantació de la jornada de 35 hores amb canvis en altres assumptes que, segons els sindicats, suposen "empitjorar les condicions laborals", encara que Atienzar ha assenyalat que Mazón "no ha parlat de retrocedir en drets, sinó d'ampliar-los".

