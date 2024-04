L'empremta de l'últim gran incendi valencià ja es veu des de l'espai

El forat negre en el cor de la Marina després de l'incendi a Tàrbena i Parcent ja es veu des de l'espai. Els satèl·lits del Sentinel Copernicus mostraven este divendres l'empremta de les flames després del desastre causat per la mà de l'home. Quasi 700 hectàrees de muntanya calcinades, en molts casos a les portes dels habitatges disseminats que caracteritzen la zona. Un paradís convertit en qüestió d'hores en un paratge desolador per una negligència en unes cremes agrícoles, segons les primeres hipòtesis. Un pare i el seu fill van ser detinguts encara que posats en llibertat al cap de poques hores a l'espera de disposició judicial.

Desolació i cendres després de l'incendi al Coll de Rates, a la Marina. / Alfons Padilla

Orografia complicada

L'incendi es va originar a la serra Ferrer entre Tàrbena i Xaló en una zona d'orografia complicada i amb gran quantitat de massa forestal. El foc va progressar "ràpidament" durant la nit i va obligar a establir la situació 2 del Pla especial enfront del risc d'incendis forestals (PEIF). A més, va obligar a tallar l'accés per les carreteres CV-715 i CV-752, així com l'accés des de Parcent al nord i des de Bolulla al sud, segons el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. Quasi dos-cents veïns van haver de ser desallotjats i no van poder tornar a les seues cases fins a diversos dies després.

Falta de pluges

Segons la informació de Copernicus, la zona afectada finalment va ser de 919 hectàrees de forest de Tàrbena, Parcent, Xaló i Alcalalí davant de les 690 dels bombers. La veritat és que l'abandó de parcel·les de cultiu, quasi 174.000 hectàrees a la Comunitat Valenciana, ha convertit la forest valenciana en un autèntic polvorí. Un rècord històric que augura un estiu molt complicat. En realitat, la falta de pluges i de gestió forestal aboquen a escenaris desconeguts, com advertixen els experts.

La zona de Parcent, després del pas de les flames. / Alfons Padilla

Incendis tot l'any

El canvi climàtic ha propiciat ja la desestacionalització dels incendis. Els desastres a la muntanya poden ser en qualsevol mes de l'any. Una alerta que estan repetint de manera reiterada tant des del cos de bombers forestals com des de la Plataforma Forestal Valenciana. Des que va començar l'any, no hi ha dia que es tanque sense un conat de foc en la forest. Dimarts passat, sense anar més lluny, se'n van registrar fins a tres en només unes hores: Barxeta, Benimodo i Carlet. El dimecres era a Cabanes, on el vent va complicar les tasques d'extinció més del que es preveu inicialment.

