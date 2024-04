El PSPV es mobilitza: autobusos a Ferraz i manifestació diumenge a València

Cap de setmana de mobilització en el PSPV en suport al president del Govern, Pedro Sánchez. Almenys quatre autobusos amb més de 150 persones eixiran des de la ciutat de València rumb a Madrid perquè militants i simpatitzants socialistes puguen acudir a l'acte convocat a través de les xarxes socials este dissabte a la seu del PSOE al carrer Ferraz. A això se sumarà una manifestació a la seu del carrer Hospital a València diumenge.

O anar a Madrid o anar a València. O fins i tot fer doblet, perquè una serà dissabte i l'altra, diumenge. Els socialistes valencians s'activen per a mostrar el seu suport a Sánchez el cap de setmana abans que dilluns anuncie la seua decisió sobre si continuar o no en el Govern. Així, agrupacions socialistes de diversos punts d'Espanya com Andalusia, la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó estan contractant autobusos per a desplaçar els militants a este acte de suport a Madrid.

Segons han informat a EFE fonts socialistes, a València els autobusos, que s'espera que augmenten al llarg del dia, perquè encara s'estan rebent sol·licituds de militants que desitgen acudir a l'acte, eixiran a les 6 del matí des del carrer Suècia, al costat del carrer Arts Gràfiques. Altres agrupacions de la Comunitat Valenciana estan també llogant autobusos per a mostrar el seu suport al president del Govern, després de la seua decisió de cancel·lar la seua agenda fins dilluns després de la denúncia contra la seua esposa, Begoña Gómez.

La convocatòria a Ferraz coincidirà amb la celebració del Comité Federal del PSOE, en el qual es ratificarà la vicepresidenta del Govern, Teresa Ribera, com a candidata a les eleccions europees, però que també servirà d'acte de tancament de files i homenatge a Sánchez. A esta trobada acudiran nombrosos representants del PSPV que formen part d'este Comité Federal.

Llista de les europees

El que no s'aprovarà dissabte serà la llista completa a les europees. La comissió encarregada de l'elaboració s'havia de reunir divendres, però ha sigut ajornada fins dimarts, una vegada es conega la decisió de Sánchez, que podria trastocar la candidatura. I encara que esta ha passat a un segon pla, la federació valenciana també té els ulls en esta per a saber si algun dels seus càrrecs, com l'actual eurodiputat Doménech Ruiz o la portaveu a València, Sandra Gómez, en formen part.

A més, a través de les xarxes socials, s'està convocant una concentració de suport a Pedro Sánchez per a les 11.30 hores de diumenge davant la seu del PSPV, al carrer Hospital de València. Serà el complement a la manifestació que se celebre a Ferraz. L'executiva dels socialistes valencians, reunida de manera urgent i telemàtica a última hora de dijous, va instar la seua militància a mantindre's "ferma i unida", així com a mobilitzar-se.

