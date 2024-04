El relleu de Sandra Gómez en el càrrec de portaveu del PSPV pot ser després de l'estiu

El relleu de Sandra Gómez al capdavant del càrrec de portaveu del PSPV de València podria produir-se, en el millor escenari, després de l'estiu, encara que la regidora socialista ha anunciat que deixarà el càrrec i no el compatibilitzarà si és elegida europarlamentària en les eleccions del pròxim 9 de juny.

Sanjuán seria l'home fort del grup municipal

Els temps de la constitució de l'Eurocambra són relativament lents i és probable que fins a setembre Gómez no prenga possessió com a diputada europea a Brussel·les, si, com tot apunta, és inclosa finalment en llocs d'eixida de la candidatura del PSOE que s'ha d'aprovar en el Comité Federal d'este dissabte, 27 d'abril. Segons confirmen fonts del grup socialista, l'actual portaveu adjunt del PSPV de València Borja Sanjuán es convertirà en el nou portaveu i home fort del grup municipal. Això ocorreria una vegada Gómez prenga possessió a Europa.

Tanmateix, els tràmits de constitució del parlament de la UE no són ràpids. Després dels comicis del 9 de juny, hauran de passar unes setmanes perquè es valide i oficialitze el recompte definitiu dels vots, en tots els països on es vota. A partir d'ací, tots els eurodiputats hauran de rebre l'acta, qüestió que podria allargar-se més enllà d'agost. Si no hi ha impugnacions ni recursos, és possible que tinguem eurodiputats cap a finals d'eixe mes, i llavors el nou parlament podria constituir-se al setembre.

Borja Santamaría entrarà en córrer la llista

Seria llavors quan Gómez prendria possessió a Brussel·les i quan l'exvicealcaldessa deixaria el seu càrrec en la corporació de València. Com a portaveu la substituirà Borja Sanjuán, persona de la seua màxima confiança, i la seua acta de regidora la rebrà Borja Santamaría, el següent en la candidatura socialista a les municipals de 2023. Santamaría és un altre dels pelayos, és a dir, un altre dels més estrets col·laboradors de Gómez i de Borja Sanjuán. Santamaría és assessor en el grup socialista i va ser director gerent de la Fundació Esportiva Municipal en el passat mandat. En tot cas, el grup socialista no quedaria escapçat i tampoc «hi ha pressa» per materialitzar el relleu. A més, Sandra Gómez serà mare per segona vegada a la fi de juny i s'agafarà la seua baixa per maternitat. Per això, si pren possessió a Brussel·les, estarà durant uns mesos atenent el seu menut i no s'hi incorporaria de manera immediata.

Cal afegir que es pot compatibilitzar el càrrec de regidora de València amb el d'europarlamentària, però Gómez no ho farà per a dedicar-se plenament a les seues tasques a Europa. La mateixa Sadra Gómez va anunciar la setmana passada la seua predisposició a optar al parlament europeu, encara que fins al dissabte no s'activarà tot.

Lluïsa Notario torna en Compromís

D'altra banda, esta vegada en les files de Compromís, en el ple del dimarts 30 d'abril s'escenificarà un altre relleu. La regidora Lluïsa Notario assumirà l'acta com a nova regidora dels valencianistes en substitució de l'exalcalde Joan Ribó, que va dimitir i va escenificar la seua marxa en el ple de març. Notario estava treballant com a assessora en el grup municipal i ja va ser regidora del govern progressista en el passat mandat.