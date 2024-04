La rítmica es troba en el Trofeu Nacional

El Gimnasia Morvedre va tornar a exhibir els seus talents organitzatius en acollir un torneig nacional de rítmica al pavelló poliesportiu del Port de Sagunt, on es van reunir 18 clubs de cinc comunitats autònomes, a més dels seus conjunts i gimnastes en la modalitat individual.

Durant tota una jornada van anar saltant al tapís les esportistes en nivells interclubs, federació, base i absolut, davant l'atenta mirada d'unes graderies repletes, en les quals no van faltar l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor d'Activitat Física, Salut i Esports, Javier Timón.

Gimnastes del Morvedre que van participar en la jornada de la vesprada. / Le

Millors resultats

En un dia marcat per l'esportivitat i bon ambient, els millors resultats per al Morvedre van arribar de la mà de l'aleví Vera Matallin, els conjunts interclubs en categories benjamí, aleví i juvenil, l'equip aleví de base, les infantils i júnior de l'absolut, així com José Cabrera, tots amb la primera posició.

També van pujar al podi Mishel Ostapa, els conjunts benjamí i juvenil G de base, Xavi Requena i Claudia Guzmán, que ho va aconseguir en pilota i cinta.

Agraïment a l'ajuntament

Des de la junta directiva del club volen felicitar a totes les gimnastes participants pels resultats obtinguts i agraïxen "enormement" la implicació i ajuda de l'Ajuntament de Sagunt en l'organització d'este multitudinari esdeveniment.

