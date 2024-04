El Suprem dels EUA apunta a retardar el juí per l'assalt al Capitoli malgrat l'escepticisme sobre la immunitat de Trump

La lluita de Donald Trump per evitar ser jutjat abans de les eleccions presidencials de novembre pels seus intents de revertir els resultats legítims de les eleccions de 2020 que va perdre contra Joe Biden sembla des d'este dijous més encaminada a un triomf, potser parcial, però vital per al republicà.

El Tribunal Suprem ha escoltat arguments en una vista centrada en les al·legacions d'immunitat absoluta que Trump s'arroga per a defendre's en la imputació a Washington del cas federal conegut com el de l'assalt al Capitoli, una de les quatre causes penals que té el també aspirant republicà, actualment jutjat en el cas de Nova York.

Al llarg d'una sessió que s'ha prolongat més de dos hores i 40 minuts, i a través de les seues preguntes al representant del govern i de la defensa, la majoria dels jutges en l'Alt Tribunal ha mostrat escepticisme sobre la idea que el poder presidencial arribe a eixa immunitat total, cosa que han rebutjat ja tribunals inferiors.

També, i no obstant això, la majoria dels magistrats de la majoria conservadora instal·lada precisament des de la presidència de Trump també han apuntat a la idea que és important determinar quines de les accions van ser actes “oficials” i quines eren actes "privats". Eixa determinació recauria en tribunals inferiors, i això amenaça de retardar el procés.

Fins i tot si els jutges anunciaren una decisió ràpidament i no esperaren a la fi de juny i principis de juliol, quan s'esperen les seues sentències i opinions d'este curs judicial, podria obrir-se un camí en eixos tribunals inferiors. I això allunya la possibilitat que el juí de Washington estiga resolt, o ni tan sols iniciat, abans de la cita dels estatunidencs amb les urnes.

Eixa és, indubtablement, una de les metes de Trump: postergar-lo fins després de les eleccions, on el republicà torna a enfrontar-se amb Biden. Si Trump guanyara eixos comicis, es dona per segur que instarà el Departament de Justícia a retirar els càrrecs amb què l'ha imputat el fiscal especial Jack Smith.

