"No tingueu cap dubte que volem estar en Europa"

El missatge de Rubén Baraja ha calat quant a cautela i alliberament de la pressió, però quant a discurs, els ‘xavals’ no tenen por de dir la paraula "Europa". Ahir Diego López va comparéixer davant els mitjans amb total naturalitat, representant la generació de futbolistes que va salvar el València de l'abisme la temporada passada i que este curs somia a retornar el ratpenat a competicions europees. L'asturià, que va anar amb peus de plom, sí que va deixar clar quina és la il·lusió del vestuari: «Els sis partits que queden, no tingueu cap dubte que buscarem eixes places d'Europa, i si no ho aconseguim, haurem fet una temporada molt bona», exposava l'atacant.

La temporada arranca la seua fase final i en l'horitzó només està competir pel premi de jugar a Europa: «Seria un premi increïble que ens motiva lluitar per això, les ganes i l'ambició les tenim», exposava l'atacant, que reforçava el fet que el vestuari està «bastant tranquil» i que «no té cap mena de pressió».

Llevar-li eixa motxilla de pressió als jugadors ha sigut una de les obsessions del Pipo en les últimes setmanes. L'entrenador és una figura clau per a entendre el "miracle" de no haver patit malgrat la negligent gestió esportiva de Meriton i també per a esta generació de futbolistes que ha fet el salt a l'elit gràcies a ell.

López va ser clau amb alguns gols en el tram final de temporada i este curs n'ha anotat quatre, però igual que a la resta de futbolistes de banda, se li ha banyat la pólvora en 2024, encara que va defendre el treball que fan els extrems més enllà de les xifres: «Estem tenint poc encert de cara a porta, però el que importa és sumar. Treballem molt bé defensivament i eixint després al contraatac. No tot són els gols. Tenim bastants assistències. Tot suma, no sols l'estadística, cal fer unes certes coses que de cara a la galeria no es valoren tant, però que són igual d'importants que marcar gols, assenyalava l'asturià, que va considerar bona la temporada que està realitzant.

Esta campanya, no obstant això, ha jugat en més demarcacions, també al costat del punta. López va exposar que Baraja els demana a tots que siguen constants, però que amb Roman Yaremchuk s'aposta més per fixar els centrals i quan és el seu torn «trenca més als espais», i que genera també buits per dins en els quals rep Hugo Duro. Així mateix, va assenyalar que no li importa on el pose Baraja, perquè el que vol és «ajudar l'equip».

Suscríbete para seguir leyendo