Burjassot llança una consulta a la ciutadania sobre el desenvolupament de l'Agenda 2030

L'ajuntament de Burjassot vol conéixer les impressions i el sentir general de la ciutadania en el treball que s'està fent des de la institució desenvolupant accions d'acord amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS). Per això, ha llançat una enquesta a la ciutadania que es pot contestar punxant ací i en la qual, a través de diferents preguntes, es vol establir de manera planificada i participativa les accions per a la implantació dels ODS i, amb això, continuar construint un municipi més sostenible, responsable, net, implicat per acabar amb les desigualtats.

"Per a aconseguir la implantació de l'Agenda Urbana 2030 de Burjassot és molt important no sols el treball que realitzem des de l'Administració sinó, també, indiscutiblement, la participació de les nostres veïnes i els nostres veïns", assenyala l'alcalde de Burjassot, Rafa García. Per això, continua, "llancem esta enquesta en la qual volem conéixer l'opinió dels nostres ciutadans, el seu punt de vista sobre els ODS i les seues peticions perquè Burjassot continue avançant i transformant-se en una ciutat rica i compromesa amb l'erradicació de la pobresa, la protecció del planeta o la prosperitat de la societat en general".

Des de l'any passat, el consistori està treballant des de totes les àrees i els servicis municipals per al desenvolupament de l'estratègia municipal per al desenvolupament de la seua Agenda 2030, basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant un procés participatiu i multinivell. Ara és el torn de la ciutadania.

