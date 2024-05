Carlos Alcaraz tampoc jugarà el Masters 1.000 de Roma

L'avantbraç dret continua donant-li problemes a Carlos Alcaraz. Després de ser eliminat en quarts de final del Masters 1.000 de Madrid, el tenista murcià s'ha fet unes proves i, després d'estes, ha decidit no jugar la setmana que ve a Roma: "Vaig sentir dolor després de jugar a Madrid, molèsties al meu braç. Hui hem fet unes proves i tinc un edema muscular en el pronador redó, conseqüència de la meua última lesió. Desgraciadament, no podré jugar a Roma. Necessite descans per a recuperar-me i poder jugar sense dolor al 100 %", ha anunciat el jugador del Palmar.

D'esta manera, Alcaraz no tornarà a jugar fins a Roland Garros, que comença a finals d'este mes.

