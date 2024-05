Es disparen un 15 % les multes de trànsit per excés de velocitat a València

Durant el segon semestre de 2023, s'han disparat les multes per excés de velocitat als vehicles motoritzats que circulen per València. L'evolució històrica de denúncies imposades pels mesuraments de radar reflectixen que durant l'any passat s'han imposat un total de 43.925 sancions, de les quals en el primer semestre es van imposar 20.025 multes i en el segon semestre, 23.900. Això significa que han crescut un 15 % les multes. Fins a tal punt que a València es multa 120 vehicles cada dia per superar la velocitat permesa en els trajectes dins de la capital valenciana.

Segons declara el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat Jesús Carbonell, en els primers 6 mesos de l'any, amb el govern municipal de Compromís i PSPV, la mitjana mensual de denúncies per excés de velocitat era de 3.337, mentres que amb el PP en l'alcaldia de l'ajuntament, la mitjana mensual es va situar en 4.182. Esta dada, subratlla Carbonell, demostra que no és certa "la faula" que pretén "expandir l'oposició sobre que els controls de seguretat del trànsit han disminuït amb el govern municipal del PP".

"Ara s'interposen 844 denúncies més de radar al mes de les que s'estaven tramitant amb Giuseppe Grezzi, de Compromís, com a regidor de Mobilitat, i amb Aarón Cano, del PSOE, com a regidor de Policia Local".

Carbonell considera una faula "dir que tractem d'afavorir la circulació rodada de vehicles privats en detriment de la seguretat". Però, "res més lluny de la realitat, com ho demostren les dades de la Policia Local". “Este govern -ha remarcat el regidor-, quant a seguretat viària, està sent més ferm i contundent del que van ser els governs de l'esquerra en l'ajuntament”.

“A més de potenciar el transport públic, amb una remodelació de línies i més freqüències en l'EMT", ha apuntat el regidor del PP, "hem prioritzat les mesures de seguretat viària, sobretot per a protegir els més vulnerables, com ara els vianants i els ciclistes, o els vehicles de mobilitat personal”, tal com demostren estes dades.

