Les protestes propalestines s'estenen per les universitats de França i el Regne Unit

L'acció de la policia dels Estats Units de dissoldre este dijous les protestes propalestines en les universitats del país ja té efectes: les mobilitzacions en contra de l'acció militar d'Israel a Gaza han creuat l'Atlàntic. En concret, s'han estés en les últimes hores per algunes universitats de França i el Regne Unit. A més, els universitaris espanyols també s'estan organitzant: "No volem ser còmplices del que ocorre a Palestina", afirmen alumnes de la Universitat de València.

A París, algunes aules de l'Institut d'Estudis Polítics (Sciences Po) van ser ocupades per diverses desenes d'estudiants este dijous a la nit. L'acció es va aprovar en una assemblea en la qual sis alumnes van anunciar que començaven una vaga de fam.

Després de conéixer la decisió dels estudiants, la direcció de Sciences Po, un dels centres universitaris més prestigiosos de França, va enviar un missatge als seus treballadors en el qual anunciava el tancament de diversos dels seus edificis al cèntric carrer de Saint Guillaume i els demanava que facen teletreball.

La seu de Sciences Po ja va ser ocupada el divendres de la setmana passada per 200 universitaris, encara que va ser evacuada pels antidisturbis eixe mateix dia de manera pacífica i sense que es produïren detencions. Tres dies després, el dilluns, les protestes es van traslladar a la Sorbona. En eixe cas, desenes d'estudiants propalestins es van instal·lar al pati principal de l'edifici al costat del Panteó. Com va succeir a la Sciences Po, la policia els va desallotjar instants després sense incidents.

Concentracions més enllà de París

A Lió, l'amfiteatre de l'Institut d'Estudis Polítics de la ciutat va ser ocupat aproximadament per un centenar de jóvens, una acció decidida després d'una altra una votació assembleària. Després d'un míting electoral en la pròxima Vénissieux, la presidenta del grup parlamentari del partit esquerrà La França Insubmisa (LFI), Mathilde Panot, i l'advocada francopalestina Rima Hassan, candidata de la formació a les eleccions europees, van acudir al centre universitari la passada nit per a manifestar el seu suport als ocupants. "Gloria a la joventut del nostre país que defén la nostra humanitat comuna", va assenyalar Panot en X.

També està ocupada l'Escola de Periodisme de Lilla, al nord de França, ciutat on el campus de Sciences Po està tancat. Així mateix, hi ha prevista per a este divendres una manifestació al campus de la Universitat de Grenoble, al sud-est del país.

La secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Discriminació, Aurorte Bergé, ha lamentat a primera hora d'este divendres que alguns estudiants propalestins facen el gest de mostrar mans pintades de roig, que al·ludix a l'assassinat de dos israelians a Ramallah (Cisjordània) en 2000. "O són uns incultes o són antisemites", ha afirmat Bergé, que va ser alumna de Sciences Po, en una entrevista en BFMTV.

Moviment antisionista al Regne Unit

Les protestes propalestines també han arribat al Regne Unit. Les universitats britàniques University College London (UCL) i Warwick Warwick s'han convertit en el centre del moviment antisionista dels estudiants a Londres.

D'altra banda, jóvens a Leeds, Newcastle i Bristol es van instal·lar davant dels edificis universitaris. Les imatges compartides pels organitzadors mostraven grans grups d'estudiants reunits als campus, al costat de tendes de campanya i pancartes en zones destacades de les universitats.

