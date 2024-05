L'Ibex 35 conquista els 10.900 punts, amb BBVA liderant les alces

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este divendres, l'última de la setmana, amb una pujada del 0,3 %, la qual cosa l'ha portat a situar-se en els 10.904,7 punts, en una jornada en la qual l'atenció dels inversors seguirà posada en BBVA i Banc Sabadell, per la seua possible fusió, i en la firma de cosmètica Puig, que debuta en borsa.

En concret, Puig començarà a cotitzar este divendres a un preu de 24,5 euros per acció, el més alt de la forqueta fixada en el fullet, la qual cosa suposa una capitalització borsària de 13.920 milions d'euros en la que serà la major eixida a borsa d'Europa enguany.

D'altra banda, BBVA va comunicar este dimecres que per a articular l'operació de fusió oferia a Banc Sabadell un bescanvi d'accions amb una prima del 30 % sobre la cotització de l'entitat presidida per Josep Oliu al tancament del dilluns, abans que es coneguera l'interés.

A més, CaixaBank ha informat hui, abans de l'obertura del mercat, que ha executat un 85,33 % de la seua recompra d'accions en les set setmanes des que iniciara el passat 14 de març este programa, l'import total del qual ascendix a 500 milions d'euros.

En els primers compassos d'esta sessió, les majors pujades dins de l'Ibex 35 se les anotaven BBVA (+1,19 %), Grifols (+0,92 %), Meliá Hotels (+0,88 %) i ArcelorMittal (+0,86 %). A l'altra banda se situaven Aena (-3,55 %), llastada per l'efecte exdividend, i Cellnex (-0,5 %).

Les principals borses europees també obrien este divendres amb signe positiu, amb pujades del 0,4 % per a Milà, del 0,39 % per a Frankfurt i París, en els dos casos, i del 0,31 % per a Londres.

En l'obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, pujava un 0,29 %, fins als 83,91 dòlars, al mateix temps que el de Texas se situava en 79,19 dòlars, un 0,3 % més.

En el mercat de divises, la cotització de l'euro enfront del dòlar avançava fins als 1,0732 bitllets verds, en tant que en el mercat de deute l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys escalava fins al 3,3 %.

