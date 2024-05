Morant creu que l'informe de l'ONU avala l'ofensiva judicial del Govern

La ministra de Ciència i líder del PSPV, Diana Morant, ha valorat que l'ONU "ho té clar" amb les lleis de concòrdia tramitades per PP i Vox en diverses autonomies, entre les quals està la Comunitat Valenciana, unes normes que, a parer seu, són un "atemptat contra els drets humans" i que "no busquen la concòrdia, sinó just el contrari, blanquejar el franquisme" i "abandonar les víctimes". Enfront d'això, ha garantit que el Govern d'Espanya "plantarà cara" a estes normes que suposen un "retrocés dels drets".

"Estes lleis suposen una vulneració clara dels drets humans, un menyspreu a les víctimes de la violència que es va patir durant la dictadura i una vulneració dels tractats internacionals respecte als drets humans que té firmats el nostre país", ha expressat en declaracions als mitjans abans de visitar la Fira del Llibre de València.

D'esta manera ha valorat Morant l'informe de l'ONU que demana al Govern d'Espanya que "prenga les mesures necessàries" per a preservar la memòria històrica davant de les lleis de concòrdia tramitades per PP i Vox a Aragó, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, al·legant que poden "invisibilitzar" les "greus violacions dels Drets Humans" comeses durant el "règim dictatorial franquista".

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats ha subratllat que, amb este informe "contundent i rotund", l'ONU "ho té clar": "Estes lleis suposen una vulneració clara dels drets humans, un menyspreu a les víctimes i una violació dels tractats internacionals dels drets humans" que té firmats Espanya.

De fet, ha incidit en el fet que l'Organització de les Nacions Unides "advertix a Espanya i al Govern que hem de posar fre a estes lleis" perquè, segons el parer de la ministra, "no busquen la concòrdia, sinó just el contrari, blanquejar el franquisme".

En este sentit, ha censurat que els governs del PP i Vox hagen "comprat el relat franquista" en intentar "igualar una etapa democràtica amb una de dictadura", alhora que "deixen abandonades de nou les víctimes del franquisme" en desdibuixar " l'objectiu primordial de la Llei de memòria democràtica, que és la reparació de les víctimes de la dictadura i del franquisme al nostre país".

"No queda discussió possible"

Per això, ha assenyalat que estes lleis suposen "un atemptat contra els drets humans" que, a més, "blanquegen la dictadura franquista". Enfront d'això, ha garantit que el Govern d'Espanya "plantarà cara" a totes estes lleis, cosa que "també està dient l'ONU", i per això no queda "discussió possible".

En este punt, Morant ha indicat que en la reunió que va mantindre este dijous amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, li va exigir, com a secretària general del PSPV-PSOE, la retirada de les cinc lleis impulsades pel PP i Vox. "Suposen un retrocés dels drets dels valencians i les valencianes, una contrareforma que volen aprovar de manera urgent sense els informes preceptius dels diferents òrgans consultius que haurien de pronunciar-se", ha advertit.

A més, ha denunciat que el propòsit d'estes lleis és "evitar el pronunciament dels diferents organismes" que, com l'ONU, "els diran que vulneren els drets fonamentals dels ciutadans, en este cas --de la Llei de concòrdia-- de les víctimes, i que vulneren els tractats internacionals sobre drets humans".

