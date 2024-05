Cocemfe premia el valencià José Mir pel seu “paper innovador” en els trasplantaments hepàtics

“Tots els premis són satisfactoris, però els que més t’omplin són els entregats per persones perquè t’arriben a la consciència”. Així se sent el cirurgià de Mislata, José Mir Pallardó, després de rebre el reconeixement de Cocemfe València en la XIII edició dels seus premis anuals. L’entitat ha volgut destacar el paper del cirurgià, ja retirat, com a “persona compromesa amb la innovació en els trasplantaments hepàtics” en una gala celebrada a la sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència.

Aprofitant l’entrega del guardó, Mir ha volgut tornar a posar l’accent en la importància de la generositat dels donants valencians. “És una mostra del caràcter compromés dels valencians, els qui responen de la millor manera davant de situacions crítiques”, assegura. En este sentit, assenyala successos com el recent incendi de Campanar o el que va passar a finals dels 70 en el càmping de Los Alfaques que, encara que va succeir a Tarragona, va demostrar la generositat del poble valencià segons el cirurgià. “Els valencians tenim un caràcter altruista quan se’ns necessita”, reconeix.

Regió líder en trasplantaments

De fet, en 2023, la Comunitat Valenciana va registrar un rècord de trasplantaments amb 609 intervencions, unes xifres que la situen com a regió líder a Europa en esta matèria. A més, les dades preliminars del primer trimestre del 2024 mostren que la xifra continua creixent respecte a l’any anterior. Però, Mir insistix: “Els verdaders herois no som nosaltres, són els malalts” perquè “sense conéixer-nos deixen la seua vida a les nostres mans”.

Durant l’acte d’entrega del premi, la presidenta de Cocemfe València, Maria José Martínez, va reconéixer que és “un orgull poder premiar el treball d’una sèrie de persones i entitats que s’esforcen per contribuir, amb el seu esforç, a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica”.

El públic durant l’acte d’entrega dels premis Cocemfe València. / ED

Entre les contribucions del doctor José Mir Pallardó es troba el desenvolupament de la cirurgia hepatobiliopancreàtica i el trasplantament hepàtic a l’Hospital la Fe de València. A més, l’especialista va participar en 1986 al Regne Unit, en el primer trasplantament triple de cor, fetge i pulmons en el món. A la Comunitat Valenciana va fer el primer trasplantament hepàtic el 6 de gener de 1991 i el primer trasplantament hepàtic pediàtric en 1996.

Suscríbete para seguir leyendo