Un còmic dona vida als elements de la taula periòdica

Els quasi 100 elements de la taula periòdica prenen vida en un nou format que fa la química més comprensible per a tots, tant per a majors com per a xicotets. “La tabla periódica. Un cómic con mucha química” és una obra col·laborativa publicada per l’editorial Andana, coordinada per la catedràtica de Química Inorgànica Adela Muñoz i il·lustrada per la dibuixant Raquel Gu.

La coordinadora del llibre —que també s’ha publicat en versió en valencià, “La taula periòdica, un còmic amb molta química”— presentarà el còmic este dijous en la Llibreria Cresol de València i també impartirà una conferència en la Universitat de València (UV).

El còmic té com a protagonista la taula periòdica i els seus elements que es convertixen en personatges amb veu i es presenten a si mateixos, revelant les característiques i els detalls sobre estos. Adela Muñoz és professora en la Universitat de Sevilla i explica que el germen del projecte va sorgir en 2019, quan va proposar als seus estudiants de grau que triaren un element i l’explicaren a la resta de la classe.

D’alguns va sorgir la idea de disfressar-se i, després, va acabar sent una “desfilada” a la Casa de la Ciència del CSIC a Sevilla. Més tard es va fer un còmic en línia amb alguns dels elements que “va funcionar molt bé” i va rebre molts premis.

Anys —i una pandèmia— després, quan Muñoz pensava que el projecte ja s’havia quedat ací, “l’editorial Andana va veure potencial per a fer el còmic de tota la taula periòdica”, indica. I no es van equivocar. Només va eixir a principis de 2024, el llibre en castellà ja va precisar una segona edició. En total hi han participat 91 autors perquè, a més d’alguns dels seus alumnes, Muñoz també ha tingut la col·laboració d’altres professors (alguns jubilats o de Secundària); investigadors i, fins i tot, un rector.

En total, 15 universitats implicades i cada element descrit per una persona diferent amb una pàgina cada un.

Dos pàgines del còmic. / Levante-EMV

“Es conten aspectes curiosos de tota la taula periòdica i la seua relació amb el dia a dia. Raquel Gu usa colors primaris i amb un traç molt definit, ha sabut traure la cara amable”, exposa la coordinadora. Així, el còmic conta part de la història de la taula periòdica, els conflictes d’alguns elements, els noms que provenen de la mitologia grega, les “guerres” científiques per a atribuir els descobriments, els que són verinosos, els que hi ha en els mòbils... tot això i més, d’una manera amena i didàctica, deixant de costat la “quimiofòbia” que patixen molts estudiants de Secundària.

“És un còmic diferent que parla d’aspectes tangibles. Té molts enfocaments i un humor diferent, perquè és una obra col·laborativa de 91 persones, totes centrades a traure punta i atractiu als elements”, assegura. Així mateix, diu que agrada a un “espectre ampli de gent: hi ha catedràtics que m’han dit que han aprés coses noves, i també sé que ho lligen xiquets de Primària i ho estan recomanant en instituts”, afig.

“Cal una formació bàsica”

“Des de 1992 estic molt conscienciada que l’obligació dels professors no és només ensenyar l’alumnat, sinó també parlar de la investigació i la ciència fora d’aules i laboratoris”. Així, Muñoz defén que la societat “ha d’estar formada científicament”. “Cal una formació bàsica i que la gent no visca d’esquena a la ciència. Sempre cal tindre una mirada crítica, però no es pot negar la ciència sistemàticament”, afirma, en referència als actuals negacionistes, terraplanistes, antivacunes...

“A més, hi ha una bellesa intrínseca de la ciència que vull compartir”, destaca.

En esta tasca, també fa més de 30 anys que recupera els noms de científiques oblidades per la història. És autora, entre altres, de “Sabias” (EnDebate, 2012), un autèntic best-seller amb més de 10 edicions.

