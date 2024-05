Roses i dansa per a commemorar el Dia Internacional de la Fibromiàlgia a Burjassot

“Perquè ens ajudes a ser més forts”, resava en l’embolcall de les roses de color morat que van regalar a la gent que s’acostava. L’Associació de Fibromiàlgia València Nord (Afivan) de Burjassot, en col·laboració amb el consistori, va culminar dissabte passat al matí, en la plaça de l’Ajuntament, les activitats programades entorn del Dia Internacional de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica.

Com a acte d’obertura, la presidenta d’Afivan, Mari Carmen Domingo, i representants del teixit associatiu del municipi, juntament amb l’alcalde, Rafa García, i la regidora de Sanitat, Isabel Mora, van llegir un manifest reivindicatiu. El col·lectiu sense ànim de lucre, que té com a objectiu fonamental “col·laborar en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica”, va reivindicar una vegada més “la plena visibilització de la malaltia en el sistema públic sanitari i social”.

Taules informatives

Conclosa la lectura del manifest, Afivan va animar la concurrència a participar en una classe oberta de dansa que, solidàriament, va oferir l’acadèmia Ángel Ramírez. Desenes de persones van convertir la plaça del poble en una pista de balls populars.

Sessió de ball pel Dia de la Fibromiàlgia. / V.R.S.

Les accions amb motiu del Dia Internacional de la Fibromiàlgia van arrancar dies abans amb la instal·lació de taules informatives en diversos punts del municipi. Així mateix, fins al diumenge, la façana de l’Ajuntament de Burjassot va utilitzar il·luminació morada, color corporatiu de les associacions que treballen per impulsar la investigació de la fibromiàlgia i millorar la qualitat de vida de les persones que patixen la malaltia.

Suscríbete para seguir leyendo