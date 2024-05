Salven la vida a un menor i el seu gos atrapats en una séquia d’Almussafes

Agents de la Policia Local d’Almussafes van rescatar el passat cap de setmana un menor i el seu gos que havien quedat atrapats en una séquia. Segons ha informat l’Ajuntament, la policia va rebre avís d’una veïna que comunicava que “un jove s’havia llançat a la séquia per a traure el gos i que els dos corrien perill de ser arrossegats pel fort corrent d’aigua”.

Els agents es van personar en la zona del Molí de Blat en menys de dos minuts, a on van veure el jove i el gos en l’aigua, lluitant per a poder eixir, però tant el corrent com l’altura del mur ho impedien.

L’oficial es va despenjar pel mur, mentres el company li subjectava les cames i il·luminava la séquia amb la llanterna, ja que la zona estava en completa foscor.

Una vegada salvada la mascota, que estava a punt de ser arrossegada pel corrent, van ajudar el menor, que s’estava subjectant d’una biga i que afortunadament només va patir ferides lleus que no van requerir assistència mèdica.

La policia local recorda, ara que s’acosta l’estiu, que cal respectar les zones a on el bany està prohibit i evitar sobretot séquies i basses.

