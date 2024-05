Estos són els nous carrers de València a on vianants i residents tindran preferència

El servici de Mobilitat de l’Ajuntament de València ha completat la preferència per als vianants en tot l’entorn de Ciutat Vella. Esta actuació s’emmarca dins de l’eix “Mobilitat sostenible i espai públic” de València com a Capital Verda Europea 2024, segons han indicat fonts municipals.

Fins ara, pràcticament tot el viari de Ciutat Vella tenia caràcter residencial o per als vianants, a excepció del barri de la Xerea, recorden fonts municipals. El servici de Mobilitat del consistori municipal ha canviat esta circumstància “en senyalitzar quasi una vintena de carrers com a residencials, de manera que s’ha establit la preferència dels vianants per davant de la dels vehicles”. Estos carrers, la majoria de plataforma única o sense desnivell entre calçada i vorera, “ja tenien fixat el límit de velocitat a 20 km/h, tal com establix l’article 50 del Reglament de circulació des de l’última reforma de 2020, però no tenien senyalització expressa que aclarira la preferència dels vianants”.

El regidor Jesús Carbonell dirigix l’àrea de Mobilitat. / R.L.V./Ajuntament de València

Estos són els carrers de preferència residencial

Així doncs, Mobilitat ha procedit “a senyalitzar els carrers Boix, Ermita de Sant Jaume, Baró d’Herbers, Trinitaris, Governador Vell, Aparici i Guijarro, Músic Josep Iturbi, Poeta Liern, Comte del Montornés, Bretó de los Herreros, Trinquet dels Cavallers, Miracle, Sant Cristòfol, Avellanes i Palau, així com les places Poeta Llorente, Sant Vicent Ferrer i Mossén Milà, com a residencials”. Això implica que es convertixen en zones de circulació especialment condicionades destinades, en primer lloc, als vianants i en les quals la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 quilòmetres per hora, subratllen les mateixes fonts.

Sis passos per als vianants al carrer de la Mar

Per a afavorir la mobilitat per als vianants en la zona, s’han senyalitzat també sis passos per als vianants de quatre metres de longitud al carrer de la Mar, a l’altura de les interseccions amb Avellanes, Sant Cristòfol, Muñoz Degraín, Medines, Comèdies i Bretó de los Herreros.

Esta actuació s’emmarca dins de l’eix “Mobilitat sostenible i espai públic” de València com a Capital Verda Europea en este 2024, han conclòs les mateixes fonts.

Suscríbete para seguir leyendo