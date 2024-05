El cullerà Jordi Piris desfà deu anys en una exposició plena de detalls

La Casa de l’Ensenyança de Cullera acull, fins al pròxim 30 de juny, una exposició de fotografies de Jordi Piris titulada “Fora de context”. L’autor proposa “un discurs visual que evoca un Mediterrani representat per la força de les dones, que, a través de les seues mirades, acosten el visitant a descobrir la llum, la cultura i la gastronomia més tradicional”. Una obra en la qual Jordi Piris treballa des de fa més de deu anys i que ara ix a la llum.

Al llarg de l’exposició, Jordi Piris aprofundix en cada una de les seues imatges amb tota la intensitat possible, donant-li un entorn necessari per a poder aconseguir que perdure al llarg del temps. Parlem de fotografies de dones captades en el moment just per a narrar d’elles mateixes una experiència detallada que permet tornar a la senzillesa des de la semàntica de les formes, i aprofundir, dins de cada imatge, amb la intensitat de les formes i els colors.

Piris ha buscat plasmar, en esta exposició, una part important del seu treball dividida en huit blocs i que acosten al visor des de les Imatges per a llegir, així com El retorn als bàsics, la Semàntica de les formes, Instants, un Univers Berlanga basat en la censura, les Paelles, Dones amb història i L’allioli de Maria. Estes dos últimes sèries ja van tindre, en el seu moment, un important èxit dins dels treballs més recents de l’autor.

Cerca permanent de la perfecció

Des que es va llicenciar en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona en 1985, Jordi Piris ha treballat de manera activa i sense descans tant en la producció de curtmetratges com en pel·lícules, exposicions, fotografia i col·laboracions amb tot aquell que ha sol·licitat part del seu treball. També va formar part de l’antiga RTVE i va participar com a jurat en diversos certàmens, així com en tallers, i, en tots els casos, ha buscat sempre la perfecció en les imatges que capta des del seu objectiu.

