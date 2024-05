Dimitrievski, alternativa a una possible eixida de Mamardashvili

El Rayo va visitar Mestalla en esta última jornada i una part dels focus anaven dirigits a Dimitrievski. El porter de l’equip madrileny és un dels objectius del València CF de cara a la pròxima temporada, i ja en la prèvia al partit contra els d’Íñigo Pérez, el director corporatiu, Javier Solís, va ser preguntat sobre la seua possible incorporació. “No puc parlar d’això”, va assenyalar. En qualsevol cas, i més enllà d’eixes paraules, la realitat és que el macedoni sempre ha sigut un dels primers en la llista i el millor col·locat de la màxima categoria. Cal recordar que el club també ha rastrejat en profunditat el mercat de Segona Divisió, entre els quals destaquen noms com Leo Román, Diego Conde, Yáñez o Soriano. Dimitrievski acaba contracte amb el Rayo i això és un dels punts que el fa més assolible per a un projecte com l’actual del València, en el qual el marge de despesa és mínim. Giorgi Mamardashvili és un dels millors del món en la seua posició i això ha cridat l’atenció de molts clubs, si bé encara no hi ha ofertes fermes sobre la taula. Dimitrievski encaixa en el perfil de futbolista que arribaria per a aportar de manera immediata.

