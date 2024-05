Els nous vestigis bèl·lics de Bétera formen part del sector 2 de la línia immediata

La sorprenent troballa d’un conjunt d’infraestructures bèl·liques en el sector R-13 de Bétera, al costat de Mas Camarena, ha centrat els memorialistes i historiadors sobre este programa d’actuació integrada (PAI) que estava en ple desenvolupament fins fa unes setmanes. Quan es van trobar les trinxeres, el niu de metralladora i el possible búnquer, la Direcció General de Patrimoni, mitjançant l’Ajuntament de Bétera, es va posar a investigar i elaborar un informe amb un arqueòleg que determine el valor d’estes troballes i la recomanació per a procedir, o no, al desenvolupament de més de 200 habitatges. Així, el Grup d’Estudis Posició Defensiva València, especialitzat en la línia immediata de protecció a la capital que l’exèrcit republicà va construir des del Puig fins al paratge de Carassols, ho té clar: “Estes restes formen part del sector dos d’esta línia, i s’entenen al costat dels vestigis que hi ha a la Jonquera, ja catalogats i identificats”, explica José Aleixandre, membre d’esta associació històrica.

En este mateix sentit, el memorialista assenyala que forma part de la seqüència de construccions que es troben en l’àrea, com també la de San Antonio de Benagéber, que perilla pel desenvolupament del PAI unitat d’execució 7. En este cas de Bétera, Aleixandre és caut respecte al que l’informe de Patrimoni puga dictaminar, però tot indica que podria tractar-se d’un búnquer i no d’un polvorí, com van apuntar la setmana passada algunes fonts.

Fins que la Conselleria de Cultura no faça públiques les conclusions de l’arqueòleg que treballa en el lloc no podrà catalogar-se ni tampoc continuar amb les obres, que es troben parades. Esta notícia també va ser celebrada pel Centre d’Estudis Locals (CEL) de Bétera, des del qual Jorge A. Alonso va explicar a este diari que van saber d’estos vestigis fa mesos, quan un veí de Mas Camarena els va fer saber el que havia aparegut en este sector. Així, Alonso explica que esta informació va ser traslladada al consistori perquè prenguera mesures.

Mentrestant, el CEL ha donat un marge de 15 dies a les autoritats perquè es manifesten sobre esta troballa. Per a Alonso, “la situació ideal seria poder conservar-los a la vista de tots, aprofitant el desenvolupament d’este sector i mantenint les zones verdes en estos vestigis”.

