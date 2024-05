La Junta Electoral admet una denúncia de Compromís contra Catalá

La Junta Electoral de Zona de València ha admés una denúncia de Compromís contra l’alcaldessa del PP, María José Catalá, i contra l’Ajuntament de València, per entendre que l’anunci realitzat per la líder popular, fa pocs dies, que obrirà un alberg municipal per a persones sense llar pot ser electoralista, ja que es va realitzar en la precampanya de les eleccions europees que se celebren el 9 de juny i tenint en compte que les eleccions van convocar-se oficialment el 16 d’abril. Per tant, es podria vulnerar la normativa electoral prevista en l’article 50 de la Loreg. Davant de la queixa-reclamació plantejada per Víctor Vanyó, en representació de la coalició Sumar —amb la qual concorre Compromís als comicis europeus—, el president de la JEZ, Jorge Martínez Ribera, i Francisco Cabo han obert un expedient sancionador i han nomenat el mateix Martínez Ribera instructor del cas. En concret, la resolució provisional de la JEZ, datada el 13 de maig, assenyala que la queixa-reclamació de Sumar està motivada “per la difusió i publicació en diferents xarxes socials de l’anunci per part de l’alcaldessa de l’Ajuntament de València de la posada en marxa d’un nou alberg a la ciutat per a oferir una atenció permanent a les persones sense llar”. També arreplega que el consistori ja ha fet les seues al·legacions davant de la denúncia presentada.

En la seua reclamació, el representant de Sumar-Compromís remarca que el gabinet de comunicació de l’Ajuntament de València també va publicar una nota de premsa el passat 6 de maig que es feia ressò del mateix anunci de l’alcaldessa. Segons argumenta el denunciant, en l’article 50.2 de la Loreg queda clar que des de la convocatòria de les eleccions i fins a la celebració d’estes queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que continga al·lusions a les realitzacions o als assoliments obtinguts.

Vicent Marzá és el candidat a les europees per Compromís-Sumar / GERMÁN CABALLERO

L’exconseller de Cultura per Compromís, Vicent Marzà, que figura com a número 3 en la candidatura de Sumar, és el representant de Compromís en la llista que concorre el 9 de juny a la cita electoral en la qual es triaran, per Espanya, 61 eurodiputats al Parlament Europeu, dos més que en les eleccions celebrades en 2019.El Grup Municipal de Compromís de València, la portaveu del qual és Papi Robles, ha preguntat al Govern municipal sobre l’expedient que s’haja pogut iniciar per a posar en marxa este alberg, però la resposta oficial ha sigut que no hi ha cap expedient sobre este assumpte, remarquen fonts de la coalició valencianista.

“Ja és una pràctica habitual de Catalá —ha lamentat la regidora Papi Robles—, des que va entrar en el govern, posar per damunt de la ciutat els seus interessos partidistes. Ho va fer quan les seues primeres visites com a alcaldessa van ser de dirigents del seu partit com Almeida, Aznar o Rajoy. I ara ho continua fent, utilitzant l’Ajuntament com a plataforma de promoció personal i del PP, tot i que hauria de ser l’alcaldessa de tots i totes”.

Per a la regidora valencianista, “és evident que no està a l’altura de la responsabilitat i honorabilitat que exigix ser la màxima representant de la ciutat. Fins i tot ara la Junta Electoral, gràcies a una denúncia de Compromís, li ha fet enrogir les galtes i li ha obert un expedient sancionador per estes pràctiques abusives”. I a tot això se suma, conclou la regidora, “que hem pogut saber que no hi ha cap expedient obert de tramitació per a crear l’alberg que va anunciar. Està venent fum i enganyant els valencians i valencianes. És molt greu i continuarem denunciant-ho”, ha lamentat.

