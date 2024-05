L’AVL promociona el valencià a Sagunt

El Terraet de la Glorieta de Sagunt va acollir, este dilluns, activitats de promoció del valencià dirigides a la població en general. Esta campanya, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), porta el nom genèric “En valencià”, amb una imatge elaborada pel dissenyador valencià internacional Pepe Gimeno.

A més del municipi de Sagunt, la iniciativa “En valencià” recorrerà 26 localitats valencianes més durant este mes.

La campanya consta de diversos jocs de llengua com, per exemple, sopes de lletres, un joc en terra denominat paraules creuades i uns rodaparaules perquè els participants demostren els seus coneixements de valencià i aprenguen. L’AVL ha premiat les persones participants amb samarretes, bolígrafs, llibretes i altres obsequis.

Activitats per la llengua a Sagunt / Daniel Tortajada

Compromís amb la llengua

La regidora responsable de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Sagunt, Patrícia Sánchez, ha recalcat: “Estem molt contents que l’AVL pense de nou en Sagunt per a acollir esta activitat lúdica de promoció de la nostra llengua. Estes iniciatives que es mantenen en el temps demostren el compromís tant de l’AVL com del nostre municipi de continuar donant veu a la nostra llengua. Us esperem dilluns que ve a la plaça del Cronista Chabret per a gaudir d’una estona agradable en valencià”.

